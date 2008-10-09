Dövdüler, bir de üstüne para istiyorlar

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, dükkânına gelen iki belediye zabıtası tarafından dövüldüğü kamera görüntüleriyle ortaya çıkan esnaf Metin Şahin ile babası Pirfani Şahin hakkında, kişilik haklarına hakarette bulundukları iddiasıyla toplam 50 bin YTL’lik iki ayrı tazminat davası açtı.



Keçiören Aktepe’de sahibi olduğu büfede gece 23.00’ten sonra içki sattığı gerekçesiyle iki zabıta görevlisi tarafından dövüldüğü ileri sürülen Metin Şahin’in şikâyetine ilişkin soruşturma devam ediyor. Şahin’in, ifadesinde “azmettirmekle” suçladığı Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un tazminat davaları açtığı ortaya çıktı.



Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan 30 bin YTL’lik maddi ve manevi tazminat davasının dilekçesinde, söz konusu olayın ardından Metin ve babası Pirfani Şahin’in bakkal dükkânının kapısına, “Şehir eşkiyalarının başı Turgut Altınok...” ve “Turgut gidecek şehir eşkiyalığı bitecek” yazılı pankartlar astıkları belirtildi. Altınok, dilekçede, olayla hiçbir ilgi ve alakası bulunmadığını savunurken, “Aksine, yaklaşan yerel seçimler arifesinde meydana gelen böyle bir olay siyasi imajımı etkilemiştir. Yaklaşan yerel seçimlerde yeniden aday olacağım düşünülürse büyük bir manevi elem, ızdırap ve zarara uğradığım anlaşılmaktadır” görüşünü savundu.



Ankara 26. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan 20 bin YTL’lik davanın dilekçesinde de, olayın ardından davalıların gazetelere verdiği demeçlerde Altınok’u şeriatçı bir çizgide gösterdikleri öne sürüldü. Dilekçede, Pirfani Şahin’in gazetelerdeki açıklamalarında, oğlunun olaydan birkaç gün önce bir mağazada Altınok ile karşılaştığını, dükkân için taşıdığı rakıları görünce başkanın Metin Şahin’e “Taşıyın, taşıyın, az kaldı. Yakında şeriat gelecek bunların hepsi bitecek” dediğini iddia ettiği hatırlatıldı.



Tesislere Atatürk adı verdim



Pirfani Şahin’in Altınok’u olayın içine çekmek maksadıyla asılsız iftirada bulunduğu iddia edilen dilekçede, “Altınok bugüne kadar hiçbir zaman şeriatçı bir çizgide olmamış, birçok tesise Atatürk’ün adını vermiş ve ilçesinde yaptığı üstün hizmet ve eserleriyle ön plana çıkmış bir belediye başkanıdır” denildi.



