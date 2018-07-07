Dövdüğü engelli adamın 2 oğlunu yaraladı

İbrahim DANIŞ/TORBALI (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Torbalı ilçesinde, bir hafta önce, böbrek yetmezliği nedeniyle yüzde 96 engelli raporu bulanan Ali Gündüzeli\'yi (48) Suriyeli bir kişi ile birlikte döven Tahsin A., bu defa da Gündüzeli\'nin oğulları Süleyman Gündüzeli (32) ve Ö.G.\'yi (16) yaraladı. Çevredekiler tarafından etkisiz hale getirilen Tahsin A., polise teslim edilirken, hastane kaldırılan 2 kardeşe ayakta müdahale edildi.

Torbalı ilçesi Atatürk Mahallesi 1540 Sokak\'ta yaşayan 7 çocuk babası Ali Gündüzeli, geçen 1 Temmuz, gecesi, evlerin kapılarını tekmeleyen Tahsin A. ve yanındaki Suriyeli Halit Z.\'yi uyardı. Ancak, tüm uyarılarına rağmen uyuşturucu kullandığı öne sürülen 2 genç, kapıyı tekmelemeye devam edince, Gündüzeli konuşmak icin dışarı çıktı. İki genç, böbrek yetmezliği nedeniyle haftanın 4 günü diyalize giren ve bu rahatsızlığı nedeniyle yüzde 96 engelli raporu bulunan Gündüzeli\'ne saldırıp, tekmeleyip, yumrukladı. Eşi Sevdiye, kızı Gülizar ve gelini Sevim Gündüzeli tarafından iki saldırganın elinden kurtarılan Ali Gündüzeli, Torbalı Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Sol gözünde morluk oluşan ve kan toplayan ve vücudunun çeşitli yerlerinde ezikler bulunan Gündüzeli\'ne darp raporu verildi. Ailenin şikayeti üzerine polis ekipleri, Tahsin A. ve Halit Z.\'yi gözaltına aldı. Şüphelilerden Suriyeli Halit Z.\'nin sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı. Polisteki işlemlerinin ardından iki şüpheli savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

BU DEFA DA İKİ KARDEŞİ YARALADI

Tahsin A., dün saat 22.00 sıralarında, Ali Gündüzeli\'nin evinin önüne gelip, iddiaya göre, karşısındaki evin merdiven basamağına oturdu. Bunun üzerine Gündüzeli\'nin oğlu Süleyman Gündüzeli, Tahsin A.\'yı uyarıp, evlerinin önünden ayrılmasını istedi. Ancak, Tahsin A., uyarılara aldırış etmedi.

Süleyman Gündüzeli, motosikletine binip olay yerinden ayrılmak üzereyken Tahsin A.\'nın saldırısına uğradı. Tahsin A., elindeki cam parçası ile Gündüzeli\'ni boynundan yaraladı. Ağabeyinin yaralandığını gören Ö.G. de koşarak yardıma geldi. Tahsin A. ile yaşadığı boğuşma sırasında Ö.G. de elinden cam parçası ile yaralandı.

Çevredekiler kavgaya müdahale edip, Tahsin A.\'yı etkisiz hale getirdi. Tahsin A., olay yerine çağrılan polis ekiplerine teslim edildi. Ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi kaldırılan iki kardeşe ayakta müdahale edildi. Kardeşler, tedavilerinin ardından Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne gidip Tahsin A.\'dan şikayetçi oldu.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken ağabeyi ve kardeşi olayda yaralanan Ahmet Gündüzeli (26), \"Daha önce polisten, can güvenliğimiz olmadığını söyleyip güvenlik talebinde bulunduk. Ancak, \'basit, adli olay\' denilerek, bu talebimiz karşılanmadı. Ancak görüldü ki; bu basit bir olay değil. Olay gittikçe büyüyor. Gözaltına alınıp, nezarete götürülürken bile şüpheli kişi, bize tehditler yağdırmaya devam etti. Çocuklarımız var, onlara bir zarar gelmesinden korkuyoruz. Tekrar koruma talebinde bulunduk\" dedi.

Bu arada Suriyeli şüpheli Halit Z.\'nin sınır dışı edildiği bildirildi.



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