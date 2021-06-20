Douglas, Beşiktaş'tan bir şans daha istedi

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Douglas, yönetimden son bir şans istedi. Yönetim ise şimdilik bu teklife sıcak bakmıyor.

Siyah beyazlıların Temmuz 2019’da kadrosuna kattığı Barcelonalı eski futbolcu Douglas'ın Sözleşmesi Haziran 2022’de sona eriyor. Yıllık 800 bin Euro garanti para alan Brezilyalı sağ bek menajeri aracılığı ile kulübe haber yolladı.

Hürriyet'in haberine göre, Douglas’ın “Beşiktaş’ta geçen sezon oynamadım. Çok hırslandım. Eğer yönetim ve teknik ekip beni takıma kabul ederse başarılı bir sezon geçireceğime inanıyorum” dediği ifade edildi.

Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ’ın ise menajere, “Douglas çok iyi, kaliteli futbolcu fakat Sergen Yalçın’ın sistemine uymadığı için kadro dışı bırakıldı. Futbol kalitesinden şüphemiz yok. İyi takımlarda yer bulacağına inanıyoruz. Yeni sezonda kiralık ya da satılık olarak gidebilir” diyerek bu teklife sıcak bakmadıklarını iletti.