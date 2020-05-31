Dot eSports: Suudi Veliaht Prensi bin Selman son üç yılda Dota için 69 bin dolardan fazla harcadı

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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın 2020 yılında Dota 2 oyunan en çok para harcayan isimlerden biri olduğu iddia edildi.

Dota'nın 'Battle Pass Liderleri' listesine göre Selman bu yıl oyuna 6 bin dolardan fazla para harcadı.

Dot eSports'un aktardığına göre bu veliaht prensi için yeni bir durum değil. Sitenin aktardığına göre oyunu "Purrrrrfect Devil Angel Yukeo” mahlasıyla oynayan bin Selman son 3 yılda oyun için toplam 69 bin 494 dolar harcadı.

Steam kayıtlarına göre "Purrrrrfect Devil Angel Yukeo” Dota oynayarak 9 bin 46 saat geçirdi ve 10 binden fazla maç oynadı.