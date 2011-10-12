-Dosyanın devamı var ANKARA (A.A) - 12.10.2011 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, ''Merak ediyoruz, sayın Bakan, sayın Başbakan daha somut ne olabilir? Bütün bunlar önümüzdeki günlerde de göreceksiniz, sadece burada kalmayacak, bu dosyanın devamı kamuoyuyla paylaşılacaktır'' dedi. Tekin, parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü grup toplantısında, Deniz Feneri e.V soruşturması ve Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ile ilgili açıklamalarını hatırlattı. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının ardından bugün Bakan Atalay'ın da çeşitli televizyon kanallarında açıklamalarda bulunduğunu ifade eden Tekin, CHP olarak kendilerinin çok açık olduğunu dile getirdi. Tekin, ''İktidar partisi de bu konuda hassas davranıyor ise nerede isterlerse, sadece Deniz Feneri'ni tartışmak için Sayın Bakan dahil olmak üzere, bu organize işlerin nasıl döndüğünü karşılıklı tartışalım, konuşalım, Türkiye'de 74 milyon insanda kimin ne kadar haklı olup olmadığını görsün'' dedi. Tekin, bu kadar açık bir olayın topluma bir ''iftira'' gibi yansıtılmasının hiçbir siyasi üsluba yakışmayacağını da savundu. Kılıçdaroğlu'nun 3 yıl önce Grup Başkanvekili iken tespit ettiklerinin tamamının doğru çıktığını da söyleyen Tekin, ''Merak ediyoruz, Sayın Bakan, Sayın Başbakan daha somut ne olabilir? Bütün bunlar önümüzdeki günlerde de göreceksiniz, sadece burada kalmayacak, bu dosyanın devamı kamuoyuyla paylaşılacaktır'' diye konuştu. Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tekin, bir gazetecinin ''Bakan Atalay ile ilgili gensoru gündeminizde var mı?'' yönündeki sorusu üzerine, ''Umut ediyorum ki gensoruya kalmaz, siyasetçiler demokratik ülkelerde istifa müessesesi diye bir şey vardır. Sayın Bakan herhalde gereğini yapacaktır'' yanıtını verdi.