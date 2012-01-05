‘Dosya paylaşımı’ resmen din oldu

T24

KOPİMİSM NEDİR?



İsveçli Kopimism Kilisesi hayatın anlamını 'ctrl+c' ve 'ctrl+v' komutlarında buldu.Telif haklarıyla mücadele konusunda İsveç halkının girişimleri son bulmuyor. Son olarak ülkede dosya paylaşımı resmen din olarak kabul edildi.BTnet'in haberine göre; felsefe öğrencisi Isak Gerson’un 2010 yılında kurduğu Kopimism Kilisesi, resmi makamlara yaptığı başvuru sonucunda inanış sistemi olarak resmen kabul edildi. Daha önce iki kez resmi makamlar tarafından geri çevrilen kilise, son başvurusunda istediğini aldı.Kopimism (Copymeism olarak okunuyor) Türkçede “beni kopyala” anlamına geliyor. Kilisenin sembolü ise oldukça basit: Control-C ve Control-V. Kopimistlerin inancına göre, bilgiyi kopyalamak ve paylaşmak etik olarak doğru ve bilgelik asla saklı kalmamalı. İçeriğin yeniden düzenlenmesi (remix) de bu din de farklı bir ‘ruh’ inancıyla tanımlanıyor.Dinde, Kopimist inancını anlatan ve diğerlerine Kopimistlerin yolundan gitmesi için telkinlerde bulunan Oparnas denilen rahipler de bulunuyor. Kilisenin şu anda 3 binden fazla resmi üyesi, inananı bulunuyor. Son altı ayda üye sayısı yüzde 200 artış göstermiş.İsveç’in Kopimism’i bir din olarak kabul etmesi, henüz ülkede dosya paylaşımının yasal olduğunu göstermiyor. Yine de bu girişim önemli bir adım olarak kabul edilebilir. Kilisenin kurucusu Isak Gerson bir röportajında şunları söylüyor: “Hala kopyalamak birçoğu için yasal bir engel olarak görülüyor. Birçok insan hala kopyalama ve yeniden düzenleme yaparken hapse düşmekten edişe ediyor. Umuyorum Kopimi bunu değiştirecek.”