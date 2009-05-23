Dostlukları baki kalsın



Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan son 7 lig maçında hakemler sadece 1 kez kırmızı kart kullandı.





Turkcell Süper Lig'de Beşiktaş ile Galatasaray takımları arasında yarın yapılacak sezonun son derbisi öncesinde, ezeli rakiplerin son yıllardaki maçları, Galatasaray-Fenerbahçe rekabetine oranla kart açısından daha sakin geçiyor.



Beşiktaş-Galatasaray rekabetindeki son 7 lig maçında hakemler sadece 1 kez, o da son randevuda kırmızı kart kullandı. Rekabetteki son 11 lig maçında ise sadece 2 kırmızı kart çıktı.



Ligde son 8 sezonda Galatasaray ile Beşiktaş arasında yapılan 15 maçta hakemler toplam 5 kırmızı, 89 da sarı kart kullandı.



Oysaki Fenerbahçe ile Galatasaray takımları arasında 18'i lig, 6'sı da Türkiye Kupası olmak üzere son 24 randevuda hakemler toplam 21 kırmızı, 138 de sarı kart gösterdi.



SON 15 LİG MAÇI



Beşiktaş-Galatasaray ezeli rekabetinde son 8 sezondaki lig maçlarında gösterilen kartların dağılımı şöyle:



2001-2002

Beşiktaş - Galatasaray: 2 - 2 (9 sarı)



Galatasaray - Beşiktaş: 1 - 0 (1 kırmızı, 5 sarı)



2002-2003

Galatasaray - Beşiktaş: 0 - 1 (8 sarı)



Beşiktaş - Galatasaray: 1 - 0 (2 kırmızı, 10 sarı)



2003-2004

Beşiktaş - Galatasaray: 0 - 0 (6 sarı)



Galatasaray - Beşiktaş: 1 - 2 (9 sarı)



2004-2005

Beşiktaş - Galatasaray: 0 - 0 (4 sarı)



Galatasaray - Beşiktaş: 1 - 0 (1 kırmızı, 8 sarı)



2005-2006

Galatasaray - Beşiktaş: 3 - 2 (7 sarı)



Beşiktaş - Galatasaray: 1 - 2 (Yok)



2006-2007

Galatasaray - Beşiktaş: 1 - 0 (7 sarı)



Beşiktaş - Galatasaray: 2 - 1 (8 sarı)



2007-2008

Galatasaray - Beşiktaş: 2 - 1 (1 sarı)



Beşiktaş - Galatasaray: 1 - 0 (4 sarı)



2008-2009

Galatasaray - Beşiktaş: 4 - 2 (1 kırmızı, 3 sarı)





