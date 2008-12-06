Dostluk tazelendi

İstanbul’daki İkinci Türkiye-Pakistan-Afganistan Üçlü Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Karzai ve Pakistan Cumhurbaşkanı Zardari ile ikili görüşmeler yaptı.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai ve Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zardari, İstanbul’da düzenlenen Türkiye-Pakistan-Afganistan Üçlü Zirvesi’nde bir araya geldi.



Beşiktaş’taki Four Seasons Bosphorus Otel’de yapılan zirve öncesinde Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Tayyip Erdoğan, saat 14.30’dan başlayarak Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zardari ve Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai ile aynı saatlerde farklı salonlarda ikili görüşmeler yaptı. Yarımşar saat süren görüşmeler basına kapalı olarak gerçekleşti.



Boğaz manzaralı fotoğraf



Görüşmelerin ardından üç lider otelin Boğaz kıyısında gazetecilere poz verdi. Aile fotoğrafı çekilirken liderlerin oldukça keyifli olduğu görüldü. Afganistan Cumhurbaşkanı Karzai, fotoğraf çekimi sırasında gazetecilere el salladı ve diğer liderlerin de el sallamalarını istedi. Çekimin ardından liderler Boğaz’a doğru yürüyerek, bir süre manzara izleyip sohbet etti. Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan, konuk liderlere Boğaz hakkında bilgi verdi. Başbakan Erdoğan’ın, Karzai’nin sorularına kısa İngilizce cevaplar verdiği gözlendi.



Mumbai baskını konuşuldu



Liderler daha sonra üçlü zirvenin yapılacağı, oteldeki Atik Paşa Suiti’ne geçti. Başbakan Erdoğan’ın da katıldığı zirvede, Pakistan ile Afganistan arasındaki sorunlar ile üç ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Zirvede, Hindistan’ın Mumbai kentinde meydana gelen terör saldırılarının da gündeme geldiği öğrenildi. Üçlü zirvenin ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ile iki ülkenin oda başkanları bir araya gelerek birer sunum yaptı. Başbakan Erdoğan da konuk liderler onuruna otelde bir öğle yemeği verdi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün katılmadığı yemekte barış mesajları verildi. Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Zardari ve Afganistan Cumhurbaşkanı Karzai’nin ellerini birleştirerek gazetecilere poz verdi.



Sezer öncülük etmişti



Karşılıklı güven sorunu bulunan Afganistan ve Pakistan arasında hem üst düzeyde yakınlaşmayı sağlamak hem de işbirliği mekanizmalarını daha kuvvetlendirmeyi hedefleyen zirvenin, ilki 29-30 Nisan 2007’de dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in öncülüğünde gerçekleştirilmişti.

Ankara’da yapılan zirveye dönemin Pakistan Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref ile Hamid Karzai katılmıştı.



‘Saldırıları telin ettik’



Cumhurbaşkanı Gül, Zardari ve Karzai’nin gün boyu süren görüşmelerin ardından gerçekleştirdiği basın toplantısına ‘Mumbai Saldırıları’ damgasını vurdu. Bir gazetecinin “Hindistan ile Pakistan arasında arabuluculuk niyetiniz var mı?” sorusu üzerine Gül, “Hindistan’daki terör olayını üçümüz de şiddetle telin ettik. Soğukkanlı bir şekilde davranmak gerekli. Araştırmaların daha şeffaf bir şekilde yapıldığını görüyoruz” cevabını verdi.



