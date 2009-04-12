Dostluk maçında kavga

Van Muradiye Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları ve lise öğrencileri arasında yapılan dostluk maçında çıkan kavgada, 3 öğrenci ile 1 polis yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, ilçe stadında polis ve öğrenciler arasındaki dostluk maçı sırasında bir öğrenci ve polis arasında tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası taraflar arasında çıkan arbedede, 3 öğrenci ile 1 polis memuru hafif biçimde yaralandı.



Yüzlerinde ve ellerinde çizikler oluşan öğrenciler Necdet Gümüş, Barış Gümüş ve Yücel Ağrak, Van Devlet Hastanesi'nde pansuman edildikten sonra taburcu edilirlerken, darbedilen polis memuru da ayakta tedavi edildi.



Muradiye Emniyet Müdürü Mevlüt Erdoğan, olaydan üzüntü duyduğunu belirterek, "Yapılan dostluk maçında liseli gençlerimizle genç polislerimiz arasında bir tartışma yaşanmış. Sonrasındaki arbedede küçük sıyrıklar oluşmuş her iki tarafta da. Olmasaydı daha güzel olacaktı. Polis arkadaşlarımızla ayrıca görüşeceğiz" dedi.



Van Emniyet Müdürü Salih Kesmez ise maçta çıkan olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, kavganın maçın tansiyonundan kaynaklanan bir tartışmadan çıktığını kaydetti.



Polislerin gençlere karşı daha anlayışlı olmaları gerektiğini belirten Kesmez, "Bizler zaten Van'da gençlerimizle ayrı bir iletişim kurduk. Bu dostluk maçı da bunun bir örneği. Gençlerimiz ve polislerimiz sosyal hayatta da birlikteler. Ama ne var ki maçlarda tansiyon yüksek oluyor, iki kardeş dahi kavgaya tutuşabiliyor. Polis arkadaşlarımız da biraz genç. Gençlerimiz arasında olan kavga. Genç polislerimizin daha alttan alması gerekirdi" diye konuştu.



Kesmez, olay sonrası polislere gerekli uyarıların yapıldığını sözlerine ekledi. (AA)

