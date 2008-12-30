Dostluk bitti komşu değişti

Mehmet Ali Erbil, üç yıl önce yakın dostken Seda Sayan’la komşu olabilmek için yan yana daire almıştı. Ancak araya küslük girince evini 5 bin dolara Mustafa Sandal’a kiraya verdi.



Milliyet'in haberine göre; Mehmet Ali Erbil ile Seda Sayan... Üç yıl önce yedikleri içtikleri ayrı gitmiyordu. Öyle ki, Erbil, Sayan’la komşu olabilmek için yapımı süren Kempinski Residences Astoria’dan yan yana iki daire satın almıştı. Ancak aradan zaman geçti ve Erbil ile Sayan kanlı bıçaklı oldu.



Aradaki gerginliğe, Erbil’in eski menajeri Stelyo Pipis’in Sayan’la çalışmaya başlaması ve bu arada yaşanan olaylar neden olarak gösterildi. Herkes “barışırlar” gözüyle bakarken ikili kesin olarak barışmayacaklarını açıkladı. Artık Sayan’ın adını bile duymaya tahammül edemeyen Erbil, inşaatı bitmesine rağmen yeni evine taşınmadı. Hatta evini 5 bin dolara Mustafa Sandal’a kiraladı.



