Dostluğun böylesi

Amerika'nın Güney Carolina Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan 2 yaşındaki Anjana isimli maymun, Hannah kasırgası yüzünden annelerini kaybeden 'Mitra ve Shiva' adındaki 21 günlük 2 beyaz kaplana annelik yapıyor.



Anjana, hayvanların bakımından sorumlu olan China York'un davranışlarını gözlemleyerek yavru kaplanların karnını doyurup onlarla oyun oynuyor. Annelik görevini kaplanlar üzerinde dört dörtlük yerine getiren maymunu gören herkes hayrete düşüyor.



Günümüzde savaşlar yüzünden onlarca kişi hayatını kaybederken, Anjana sanki insanoğluna bir ders veriyor gibi. Dudak uçurtan ve kimsenin aklına gelmeyecek olan bu dostluk, ufacık bir sevgi göstergesinin neleri kazandırdığının en güzel kanıtı.