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Politika

Dostlarından Erdoğan'a doğum günü filmi: Asla yalnız yürümeyeceksin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 63 yaşına girdi

26 Şubat 2017 17:03

63 yaşına giren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için eski arkadaşları bir video hazırlayarak, Cumhurbaşkanı'nın bilinmeyen yönlerini anlattı.

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'in girişimiyle doğum günü belgeseli hazırlandı. Habertürk'te yer alan habere göre, Rize'den Kasımpaşa'ya eski dostları, öğretmenleri ve yakın çevresi Erdoğan'ın bilinmeyen bilinmeyen yönlerini anlatıp, doğum gününü kutladı.

Gazetecilerden Erdoğan'a doğum günü sürprizi

Bugüne dek kamera önüne çıkmamış ama Erdoğan ve yakın çevresi tarafından çok iyi tanındığı belirtilen bu isimler belgeselde Cumhurbaşkanıyla olan anılarını anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlanan kısa film şöyle:

Erdoğan, daha sonra bir teşekkür videosu çekerek Twitter hesabından paylaştı. Teşekkür videosu şöyle:

 

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