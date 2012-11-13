Türkiye'nin en uzun soluklu tiyatrolarından biri Dostlar Tiyatrosu; tam 43 yıllık bir maziye sahip... Ve tam 23 yıldır da aynı mekanda, Muammer Karaca Tiyatrosu'nda oyunlarını izleyiciyle buluşturuyordu. Fakat artık Dostlar Tiyatrosu evsiz kaldı. Çünkü, İstanbul'un Ses Tiyatrosu'ndan sonra en eski ikinci tiyatro salonu olan Muammer Karaca Tiyatrosu, Beyoğlu Belediyesi'nce kapatıldı.

Beyoğlu Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Muammer Karaca Tiyatrosu'nun statik ölçümlerini yapan Boğaziçi İnşaat Müşavirlik A.Ş.'den (BİMTAŞ), binanın statik açıdan ciddi olumsuzluklar taşıdığını ve kullanılmaması, tahliye edilmesi gerektiğine dair bir ön rapor sunduğunu belirtiliyor. Dolayısıyla da 2012-2013 tiyatro sezonunda kapatıldığı, BİMTAŞ'tan gönderilecek resmi raporun beklendiği; tiyatronun tadilat ve tamiratı ile ilgili çalışmaların mülk sahibi olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından planlanacağı ve uygulanacağı vurgulanıyor.

Dostlar Tiyatrosu'nun kurucusu Genco Erkal ise bu durumu 15 gün önce öğrendiklerini söylüyor: "Bize sadece idari ve teknik nedenlerle Muammer Karaca Tiyatrosu'nun hizmet veremeyeceği bildirildi, ayrıntılı bir açıklama yapılmadı."

Öte yandan Erkal, 6 ay önce, her sezon öncesinde olduğu gibi belediyeye Muammer Karaca Tiyatrosu'nu kullanmak için başvuruda bulunduklarını ama bir türlü cevap alamadıklarını vurguluyor: "Önümüzdeki sezon da tiyatroyu kullanmak istiyoruz ve şu günlerde şu seansları talep ediyoruz diye bildirdik. Bir türlü cevap vermediler, bizi ertelediler. Bizden sonra başvuruda bulunan diğer tiyatro topluluklarının da başvurularını almadılar. Kararsızdılar, ne yapacaklarını bilmiyor havasındaydılar, binayı Büyükşehir Belediyesi'ne iade ederiz gibi konuşmalar oldu... Hep bir erteleme havası vardı. Bu sene anlaşma yapmaktan kaçındılar. Demek ki niyetleri böyle bir şeymiş. Sanki alıştıra alıştıra, fazla tepki uyandırmadan burayı bir şekilde kapatma gibi bir girişim var. Tüm bu süre boyunca, boşken, yaz sezonunda, bu bina düzeltilip tamir edilebilir ve yeni sezona yetiştirilebilinirdi oysa."

Dostlar Tiyatrosu'nun 43. yılında artık bir 'gezici tiyatro' olduğunu dile getiriyor Erkal ve ekliyor: "Son yıllarda Muammer Karaca'da fazla oynamayamıyorduk; en son yıl haftada bire inmişti oyunlarımız. Ama devamlı bir yerimiz vardı; bir telefonumuz, gişemiz. Şu anda tamamen sokakta kaldık gibi bir durum söz konusu. Bugün Ataköy'de yarın Caddebostan'dayız... 43 yıldır ayakta durmaya çalışan bir tiyatro için zor bir durum."

Kapanan Muammer Karaca tiyatrosu

Muammer Karaca Tiyatrosu'nu sadece Dostlar Tiyatrosu değil başka topluluklar da kullanıyordu. Erkal bu durumla ilgili olarak ise şunları söylüyor: "İstanbul'da büyük bir salon sıkıntısı var. Caddebostan Kültür Merkezi'nde mesela ayda bir defa oyun oynayabiliyoruz; o kadar çok talep var. Durum böyleyken keyfi bir kararla Muammer Karaca'yı kullanıma kapatmaları sadece bize değil bütün tiyatro topluluklarına darbe vurdu kanısındayım. Bunu tiyatromuz ve kültür hayatımız için sorumsuzluk olarak görüyorum. Bu binanın hayati önemde olduğunu düşünüyorum. Alıştıra alıştıra Muammer Karaca Tiyatrosu'nu silmek istiyorlar; eskiden beri zaten burayı yıkıp yerine daha rant getiren başka tür bir yapıya dönüştürme projeleri olduğu şeklinde söylentiler vardı." (Milliyet Sanat/Yasemin Bay)