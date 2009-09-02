Dost kazığı yedi!

Şebnem Işık, Emre Ergani'nin kendisini en yakın arkadaşı Sinem Orhon'la aldattığını söyledi.



Dört yıldır beraber olduğu ve dört ay önce evlendiği işletmeci Emre Ergani'den boşanma noktasına gelen Şebnem Işık, olayın perde arkasını Habertürk’e anlattı.

Işık, eşinin kendisini yakın bir arkadaşıyla aldatmış olmasına halen inanamadığını söylüyor. İşte Şebnem Işık'ın ihanete dair bizzat anlattıkları: "Emre ile ilişkimiz çok iyi gidiyordu. Aslında evlenmeye niyetimiz filan da yoktu. Ama Emre çocuk istediğini söyleyince evlenmeye karar verdik. Yaz boyunca Emre işi nedeniyle Bodrum'da kalıyordu. Bense avukatım ve uluslararası işler yapan bir büroda çalışıyorum. Bu yüzden hafta içi İstanbul'da, hafta sonları Bodrum'daydım. İlişkimizde bir sorun var gibi görünmüyordu ama kısa süre önce Emre geldi ve "Boşanmak istiyorum" dedi. Nedenini anlamadım. "Biraz bekâr olmak istiyorum" dedi. Ne diyebilirdim ki, "Madem böyle düşünüyorsun bitirelim ama lütfen bunu sessiz sedasız yapalım. Ben senden önce magazin dünyasının bir figürü değildim. Bundan sonra da olmak istemiyorum" dedim. Nedenini anlamamıştım. Sıkıldığını düşünmüştüm. Sizin haberi görünce beynimden vurulmuşa döndüm.

- Niye? Bildiğiniz bir durum değil miydi bu?

Bildiğim durumun ötesinde bir şeyler vardı haberinizde. Bir başka kadından bahsediliyordu. Ben bunu bilmiyordum. Hiç hissetmemiştim.

-Öğrenince ne yaptınız?

İnanmak istemedim. Ama bir anda telefonlarım çalmaya başladı. Herkes bir şeyler anlatıyordu. Sonra Bodrum'da Emre'nin kulübünde çalışanları aradım. Her şeyi anlattılar. Meğerse benden başka herkes olan biteni biliyormuş. Çalışanlar beni çok severdi. Anlattılar. Yaz başından beri böyle bir durum varmış. Biri Zodiac botla diğeri otomobille gidip Maça Kızı Otel'de buluşurlarmış. Her şeyi öğrendim yıkıldım.

-Nasılsa boşanıyorsunuz. Çok da önemsememek lazım.



Olur mu? O kadınla yaz boyu beraberdik. Birlikte güneşlendik, birlikte yedik içtik. Dahası Emre boşanmak istediğini söyleyince ben bunu ilk o kadınla konuştum. Sıkıntımı onunla paylaştım. O da beni dinleyip teselli etti. İnanamıyorum.

-Diğer kadın da evli değil mi?

Evli. Ama galiba o da kocasından boşanmak için başvurmuş.



-Bundan sonra ne yapacaksınız?



İsteğim bu işin daha fazla büyümemesi. Çirkinleşmemesi. Umarım Emre de olgun davranır. Olan olmuş. Yapacak bir şey yok. Düşünüyorum, "Acaba bende mi bir hata var, bir şeyi eksik mi yaptım?" diye. Bilmiyorum. Benim işim böyle olaylarla birlikte anılacak bir iş değil. Belki de pozitif düşünmek lazım. Çocuk olmadan böyle bir şeyin olması daha iyi. Kesinlikle.

-Barışma ihtimaliniz yok mu?

Emre dünden beri bütün gazetecileri arayıp, "Bitti bu iş. Döner dönmez boşanacağız. Artık adımızın birlikte anılmasını istemiyorum" diyormuş. Ben de eşyalarımı toplayıp evden ayrıldım. Artık buradan dönüş olmaz.

Emre Ergani'nin birlikte olduğu Sinem Orhon, Ergani'nin işletmeciliğini yaptığı Bianca'nın sahibi Figen Doğusoy'un kızkardeşi. Ankaralı bir mimarla evli olan Sinem Orhon' un Bianca'nın içinde bir butiği var. Emre Ergani'nin eşi Şeb em Işık, hafta içinde İstanbul'da, Sinem Orhon'un eşi ise hafta içinde Ankara'da olunca ikili romantik Bodrum gecelerinde yakınlaşmış ve ilişki başlamış. Emre ile Sinem'in haziran ayında başlayan ilişkilerini son dönemde kimseden gizlemeye gerek duymadan yaşadıkları söyleniyor. İlişkiden habersiz olan eşler ise hafta sonları buluştukları Bodrum'da birlikte geziyor, birlikte denize giriyor, birlikte eğleniyorlardı.