'Dost Hareketi'  Yarışması’nın galibi İstanbul’dan

İSTANBUL, (DHA) - İNSANLARIN minik dostları kedi ve köpekler için düzenlenen Dost Hareketi projesi yarışmasının kazananları belirlendi. Dünya Hayvanları Koruma Günü’ne özel düzenlenen #carrefoursadosthareketi hashtag’i ile sosyal medya üzerinden yaklaşık 3 bin fotoğraf yarışmaya başvurdu.

CarrefourSA’nın Haykonfed ile başlattığı “Dost Hareketi” projesi ile sahipsiz sokak hayvanlarına gıda desteği sağlayan ve hayvanların güvenli ortamlarda yaşaması için çalışmalar yürüten CarrefourSA, Dost Hareketi projesi çerçevesinde faaliyetlerine devam ediyor. Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde gerçekleştirdiği kampanyalar ile hayvanseverlerin yanında olmaya devam eden CarrefourSA, sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere 1 yıllık, 6 aylık ve 3 aylık mama hediyeleri verdi.

CarrefourSA jürisi tarafından, 10-13 Ekim tarihleri arasında değerlendirilen fotoğraflar sonucunda birinci İstanbul ilinden Arif Özdemir oldu. Bir yıllık köpek mama hediyesi kazanan yarışmanın galibini Zonguldak ilinden Gülcan Köroğlu takip etti ve altı aylık kedi mamasını kazandı. Dost Hareketi yarışmasına İstanbul’dan katılan ve üçüncü olan Tülay Oskay ise CarrefourSA’dan üç aylık kedi mamasına hak kazandı.

Evcil hayvanların barınması ve ihtiyaçlarının karşılanması için Türkiye genelindeki mağazalarında yenilebilir tüketim fazlası ürünleri HayKonfed’in belirlediği temsilciliklere gönderen CarrefourSA, hem yiyeceklerin imha edilmesini engelliyor hem de sahipsiz hayvanların beslenmesini sağlıyor.

“Dost Hareketi” projesi ile Türkiye’nin dört bir yanındaki yenilebilir tüketim fazlası ürünleri sahipsiz sokak hayvanlarıyla paylaşan CarrefourSA, kedi ve köpeklerin en iyi koşullarda yaşaması için en kaliteli ürünleri en uygun koşullar ile müşterilerine sunuyor.

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