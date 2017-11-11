Dosso Dossi yeni ayakkabılarıyla yurtdışı pazarında

İstanbul, 11 Kasım (DHA) - Kadın ve çocuk hazır giyiminden sonra ayakkabı sektörüne girmeye hazırlanan Dosso Dossi yurt dışında beş yıl içerisinde yüz mağaza açmayı hedeflediğini söyledi.

Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, Dosso Dossi Shoes markasını yurt dışında büyütmeyi planladıklarını söyledi. Eraslan, “Öncelikle hedef pazarımız her zamanki gibi Rusya ve diğer Bağımsız Devletler topluluğu (BDT) ülkeleri olacak. Franchise yöntemiyle Dosso Dossi Shoes’i bu ülkelerde büyüteceğiz. İlk mağazamızı en geç 2019’da açacağız” dedi.

Eraslan yurt içinde ve yurt dışında gıpta ile izlenen Dosso Dossi Moda Şovu için 30 bin civarında istihdamı bulunan yüzün üzerinde firmanın üretim yaptığını ve bu firmalarını Antalya’da yurt dışından getirdikleri yaklaşık beş bin alıcı ile buluşturduklarını söyledi. Eraslan, \"Fuar dönemlerinde ve sonradan alınan siparişlerle birlikte toplamda yüz milyon dolarlık bir ticarete imza atıyoruz. Çocuk giyimde bir açılım yaptık ve sektörün önde gelen 40 firmasının ürünlerini hem Laleli’deki yeni merkezimizde, hem de alanında Türkiye’nin en büyüğü olan online toptan satış mağazamız üzerinden yurt dışındaki alıcılarla buluşturduk. Şimdi benzer bir projeyi ayakkabı ve çantada yapmak için çalışmalarımız devam ediyor. Laleli’de bin beş yüz metrekarelik yeni bir alanı bu proje için hazırlıyoruz ve Türkiye’de ayakkabı ve çanta sektörünün önde gelen 70 firmanın ürünlerini Ocak 2018’den itibaren Dosso Dossi farkıyla yurt dışındaki alıcılarımıza ulaştırmaya başlayacağız\" dedi.

Dosso Dossi Shoes ile satışlara erken başlayacaklarını belirten Eraslan, şirketin 2019 yılında yurtdışındaki ilk mağazasını açmayı hedeflediğini ve franchise yöntemiyle beş yıl içinde yurtdışında yüz mağazaya ulaşmayı hedeflediğini söyledi.

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