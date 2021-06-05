Dorukhan Toköz, La Liga yolcusu

Beşiktaş ile sözleşmesi biten milli futbolcu Dorukhan Toköz, Celta Vigo ile anlaşmaya vardı. EURO 2020 sonrasında İspanyol ekibiyle resmen sözleşme imzalaması beklenen Dorukhan, 2018’de Eskişehirspor’dan sadece 150 bin euroya geldiği siyah beyazlılarda 3 sezonda çıktığı 71 karşılaşmada 3 gol atarken, 3 de asist yaptı.

Spor Arena'dan İsmail Er'in haberine göre, transfer döneminin başlıca gündemlerinden biri olan Dorukhan Toköz'ün gideceği yeni takım belli oldu. Şu an A Milli Takım ile birlikte EURO 2020’ye hazırlanan yıldız futbolcunun geleceği büyük ölçüde netleşti.

9 Temmuz 2018’de sadece 150 bin euro karşılığında Eskişehirspor’dan Beşiktaş’ın yolunu tutan ve sezonu çifte kupayla kapatan siyah beyazlılarla olan sözleşmesi 1 Temmuz’da resmen sona erecek 25 yaşındaki orta saha, İspanya La Liga’da sezonu 8. sırada tamamlayan Celta Vigo ile büyük ölçüde el sıkıştı. Dorukhan Toköz’ün EURO 2020’nin ardından yeni kulübü ile resmi imzayı atması bekleniyor.