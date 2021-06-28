Beşiktaş ile sözleşmesi biten Dorukhan Toköz'e Celta Vigo'dan sonra Real Betis ve Granada da talip oldu. Milli futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen iki ezeli rakip, resmi görüşmelere birkaç gün içinde başlayacak.

Sezon sonuna doğru yaptığı açıklamada önümüzdeki sezon Avrupa'da forma giyeceğini belirten milli futbolcu son olarak La Liga ekiplerinden Celta Vigo ile görüşme halindeydi. Dorukhan'la ilgili yeni iddia, yine İspanya'dan geldi.

Estadio Deportivo'da yer alan habere göre milli futbolcuya Celta Vigo'dan sonra Real Betis ve Granada da talip oldu. İki kulübün de Endülüs takımı olması nedeniyle transferdeki rekabeti derbiye benzeten gazete, iki takımın da önümüzdeki günlerde Dorukhan'la resmi temas kuracağını yazdı.

Granada daha istekli

Betis'in Guido, William Carvalho ve Guardado gibi orta sahalara sahip olmasına karşın, rotasyonu genişletmek istediği ve bu nedenle Dorukhan'la temas kuracağı belirtilirken, Granada'nın bonservisi olmaması ve tempolu futbolu nedeniyle 25 yaşındaki futbolcuyu listesine aldığı kaydedildi.

Granada'nın Betis'e göre Dorukhan transferinde daha istekli olduğu ve teknik direktör Robert Moreno'nun da onayıyla milli yıldız için en kısa sürede resmi adım atacağı belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 37 maçta sadece 1674 dakika süre alan Dorukhan Toköz, 3 asist yaptı.