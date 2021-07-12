T24 LogoT24 Logo
Spor

Dorukhan, Beşiktaş'a dönmek istiyor

12 Temmuz 2021 12:23

Beşiktaş ile yeni sözleşme imzalamayan Dorukhan Toköz, Avrupa Şampiyonası'nda istediği şansı bulamayınca beklediği teklifleri alamadı. Dorukhan'ın Beşiktaş'a dönmek istediği iddia edildi.

Siyah-Beyazlılar’la yeni sözleşme konusunda anlaşamayan Dorukhan Toköz, büyük umutlarla gittiği Avrupa Futbol Şampiyonası’nda da varlık gösteremeyince tüm planları bozuldu.

Avrupa piyasasından beklediği teklifleri alamayan tecrübeli ön liberonun bundan dolayı Kara Kartal’a geri dönmek istediği konuşuluyor.

Beşiktaş Yönetimi'nin ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın Dorukhan'ın dönme ihtimaline sıcak baktığı ifade ediliyor.

 

 

dorukhanbeşiktaşgeri dönebilirtransferyeni sözleşme
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24