Dorukhan, Beşiktaş'a dönmek istiyor

Beşiktaş ile yeni sözleşme imzalamayan Dorukhan Toköz, Avrupa Şampiyonası'nda istediği şansı bulamayınca beklediği teklifleri alamadı. Dorukhan'ın Beşiktaş'a dönmek istediği iddia edildi.
Siyah-Beyazlılar’la yeni sözleşme konusunda anlaşamayan Dorukhan Toköz, büyük umutlarla gittiği Avrupa Futbol Şampiyonası’nda da varlık gösteremeyince tüm planları bozuldu.
Avrupa piyasasından beklediği teklifleri alamayan tecrübeli ön liberonun bundan dolayı Kara Kartal’a geri dönmek istediği konuşuluyor.
Beşiktaş Yönetimi'nin ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın Dorukhan'ın dönme ihtimaline sıcak baktığı ifade ediliyor.