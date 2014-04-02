Dortmund'un işi bu kez zor



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçları bu akşam yapılacak iki karşılaşmayla tamamlanacak. Çeyrek finalde mücadele eden bir diğer Alman temsilcisi Borussia Dortmund, İspanyol devi Real Madrid'e konuk olacak. Santiago Bernabeu'de oynanacak olan maçı İngiliz hakem Mark Clattenburg'un yönetecek. Karşılaşma TSİ 21:45'te başlayacak.

Maçla ilgili İspanyol spor gazetesi Marca'ya değerlendirmede bulunan Borussia Dortmund teknik direktörü Jürgen Klopp, “bütçemiz ve takımdaki sakat oyuncular göz önüne alındığında Real Madrid karşısında çeyrek finalin favorisiyiz diyemem” diye konuştu. Geçen sezon hem grup aşamasında hem de yarı final eşleşmesinde üstünlük sağladıkları rakiplerinin bu sezon daha güçlü olduğunu ifade eden Klopp “Real Madrid, kadrosuna Bale gibi, Isco gibi çok iyi oyuncular dahil etti” diyor.

Ancak sahaya çıkacak genç oyuncularına güvendiğini de ifade eden Dortmund teknik direktörü, bu akşam evlerine deplasmanda alacakları iyi bir sonuçla dönmek istediklerini söylüyor ve ekliyor: “Bir şansımız var ve bunu da değerlendirmek istiyoruz.

Lewandowski de yok

Borussia Dortmund'da uzun süredir sakatlıkları devam eden İlkay Gündoğan, Neven Subotic, Jakub Blaszczykowski, Sven Bender ve Marcel Schmelzer gibi as oyuncular Real Madrid karşısında forma giyemeyecek. Geçen sezon yarı final mücadelesinde Real Madrid'e 4 gol birden atan Polonyalı forvet Robert Lewandowski de kart cezası nedeniyle maçta yer alamayacak.

Paris St.Germain Chelsea'yi ağırlıyor

Gecenin diğer maçı Fransız temsilcisi Paris St.Germain ile bir önceki turda Galatasaray'ı eleyen İngiliz ekibi Chelsea arasında oynanacak. Üç ayrı kulüpte Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu başarısı yaşayan ilk teknik direktör olma isteğindeki Chelsea teknik direktörü Jose Mourinho, çeyrek finaldeki rakiplerini kayıpsız geçmenin hesaplarını yapıyor. Paris St.Germain'e saygı duyduklarını ifade eden başarılı teknik adam, öncelikle eski öğrencisi Zlatan İbrahimoviç'e dikkat etmeleri gerektiğini hatırlatıyor.

Paris'deki Parc des Princes stadında oynanacak Paris St.Germain – Chelsea mücadelesini Sırp hakem Milorad Mazic yönetecek. Maç TSİ 21:45'te başlayacak.