Dortmund'dan dünyaya: Yarı iletkenler

Yarı iletken üretimi konusunda uluslararası standartları belirleyen Elmos Şirketi'nin Dortmund şehrindeki prodüksiyon merkezini gezdiren Mühendis Oliver Winkelhake, ürünlerinin yapım aşamalarını anlatırken hammadde olarak silisyum ile çalıştıklarını belirtiyor. Hangi alanda kullanılacağına bağlı olarak üretimin son aşamasında gerekli şekle sokulan yarı iletkenler, ihtiyaca göre belli katmanlarla donatılıyor. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Anton Mindl'in tarifine göre yarı iletkenler küçük ama çalışkan ve zor durumlarda oldukça akılcı çözümler sunan, yerine getirmesi gereken görevin farkında olan yardımcılar.

Günümüzde üretilen her otomobilin içinde bu maddelerden ortalama 100 adet bulunuyor. Anton Mindl, 1980'li yıllarda bu işe başladıklarında yarı iletkenleri otomobiller için değil, ütüler için ürettiklerini ifade ederek, “bizim derdimiz o zamanlar arabalar değil, gömleklerdeki kırışıklıklardı” diyor esprili bir dille. Dünyanın her yanında müşterileri olan Elmos, 150 farklı modelde yarı iletken üretiyor. Hem de haftada yaklaşık 5 milyon adete ulaşan üretim kapasitesi ile. Bir örnek vermek gerekir ise, 20 santimetrelik bir plaka üzerinde 46 bin civarında mikroçip yer alabiliyor. Bunların her birinin arasındaki boşluk ancak en küçük nanometrelik birimlerle ölçülebilir. İşte bu yüzden böyle bir plakanın içine kaçacak tek toz parçacığı bile büyük zararlar verme riskine sahip.

Tesislerde makyaj yasak

Mühendis Winkelhake tozlanmaya karşı steril üretim odalarındaki havayı saate 500 kere değiştirip, filitreden geçirdiklerini ifade ederek, kadın çalışanların, bütün vücutlarını kapatan giysiler ve maskeler ile çalışsalar bile makyajlı bir halde işe gelmelerinin yasak olduğunu vurguluyor. Bunun sebebi de anlaşılır türden. Cilt üzerindeki pudra ve makyaj parçacıkları, özellikle kalite kontrolü esnasında ürünün üstüne düşme riski taşıyor. Çalışanların işe makyajsız gelmelerinin sebebi bu.

Uluslararası bir şirket olan Elmos'un dünya çapında, 700'ü Dortmund'taki merkezde olmak üzere 1.100 çalışanı bulunuyor. Yıllık cirosu 200 Milyon Euro olan şirkette üretilen yarı iletkenlerin yüzde 85'i dünya otomotiv sanayinde kullanılıyor. Bu yapı parçacıklarından bazıları otomobillerde klima sisteminin doğru çalışmasını, diğerleri gerektiğinde hava yastığının devreye girmesini sağlarken, bazıları da örneğin tekerleklerdeki hava basıncını kontrol ediyor. Elmos, müşterilerinin taleplerine uygun çözümler üretmekte uzmanlaşmış durumda.

“Elmos'a rağbet artacak”

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mindl, üretimlerinin yüzde 70'ini ihraç ettiklerini bildirerek, bilgi birikimlerinin tüm dünyada saygı ile karşılandığını ifade ediyor. Mindl'e göre otomotiv sektörünün geleceğinde yarı iletkenlerin ve buna bağlı olarak Elmos şirketinin önemi daha da artacak çünkü arabaların sürücüsüz hareket etmeleri için sensörler ve modern elektronik sistemler vazgeçilemeyecek unsurlar. Elektrikli ve Hybrid sistemle çalışan araçlarda da bu böyle. Yani elektronik sistemler otomobillere daha fazla hükmedecekler ve bu nedenle Elmos gibi şirketlere ragbet daha da çoğalacak.