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Dünya
Deutsche Welle

Dortmund'da saldırı mı önlendi?

Berlin'de düzenlenen baskınlarda gözaltına alınan iki kişinin Dortmund'da bir saldırı planladığı iddia edildi.

27 Kasım 2015 11:34


Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen polis baskınlarında biri Tunuslu ve biri de Suriyeli olduğu öne sürülen 28 ve 46 yaşlarında iki 'terör şüphelisi'nin gözaltına alındığı bildirildi.

Polisin şüphelilere ait olduğu düşünülen bir kamyonet ve bir camide arama yaptığı, ancak patlayıcıya rastlanmadığı kaydedildi. Radikal İslamcı olduğundan şüphelenilen iki kişi hakkında 'devleti tehlikeye atacak bir olayın hazırlığı' iddiasıyla soruşturma başlatıldığı belirtildi. Şüphelilerin Berlin'de mi yaşadığı yoksa Berlin'e yurtdışından mı geldiği konusunda bilgi verilmedi. Polis, her iki kişinin de Berlin doğumlu olmadığını açıkladı.

Alman haber ajansı dpa ve "Tagesspiegel" gazetelerinde, gözaltına alınan iki kişinin Dortmund'da bir saldırı hazırlığı içinde olduğu öne sürülmüştü. Berlin polisi tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada 'soruşturmanın gizliliğinden' ötürü kamuoyuna bilgi verilemeyeceğini kaydedildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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