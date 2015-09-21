Dortmund zirveyi bırakmadı



Alman birinci futbol ligi Bundesliga’nın beşinci haftası sonunda zirveyi paylaşan iki takım Borussia Dortmund ve Bayern Münih, yoluna kayıpsız devam ederken son iki sıradaki Stuttgart ve Mönchengladbach henüz puanla tanışamadı.

Pazar günü oynanan maçta zorlu rakibi Bayer Leverkusen’i ağırlayan Borussia Dortmund maçı 3-0 kazanarak Bayern Münih’in önünde liderliğini sürdürdü. Thomas Tuchel yönetiminde sezona fırtına gibi başlayan Dortmund ekibi, Jonas Hofmann (19.), Shinji Kagawa (58.) ve penaltıdan Pierre-Emerick Aubameyang’ın golleriyle (74.) sonuca gitti. Bayer Leverkusen ise bu sonuçla ligde üst üste gol atamadan 3’üncü yenilgisini aldı.

Stuttgart kaleciyi geçemedi

Stuttgart yine aynı şanssızlığı yaşadı. Kırmızı-beyazlılar Schalke’yi ağırladığı maçta iyi mücadele etmesine ve birçok gol pozisyonu bulmasına rağmen sonuca gidemedi. Mavi-beyazlılar rakibini gelişen bir kontra atakta genç Leroy Sane’nin golüyle (53.) 1-0 yendi. Rakibinin 9 gollük şutunu kurtararak sezon rekoru kıran kaleci Ralf Fährmann, Schalke’nin 3 puan almasında baş rolü oynadı. Beşinci maçında beşinci yenilgisini alan Stuttgart ekibi kulüp Bundesliga rekorunu kırdı.

Pazar’ın bir başka mücadelesinde Augsburg, Hannover’i 2-0 yenerek sezonun ilk galibiyetini aldı. Bavyera ekibi, sahadan Alexander Esswein (29.) ve kaptan Paul Verhaegh’ın penaltı golüyle (32.) galip ayrılarak Hannover’e ilk kez üstünlük sağlamış oldu.

Gladbach'ta Favre dönemi sona erdi

Cumartesi günü oynanan Ren derbisinde Köln, Mönchengladbach’a 1-0’la üstünlük sağladı. Maçtaki tek golü Anthony Modeste 64’üncü dakikada kaydetti. Mönchengladbach’ın sezonun 5’inci maçında 5’inci yenilgisini almasından bir gün sonra teknik direktör Lucien Favre istifa etti. Şubat 2011’de takımın başına gelen İsviçreli teknik adam, Mönchengladbach’ı ligde kalma mücadelesinden Şampiyonlar Ligi’ne taşımıştı. ‘Taylar’ geçen salı Sevilla ile oynadığı Avrupa kupası maçını da farklı kaybetmişti.

Bayern Münih, ligin yeni takımlarından Darmstadt’ı 3-0 yenerek zirve ortaklığını sürdürürken Wolfsburg Hertha Berlin engelini Bas Dost’un golleriyle 2-0’lık sonuçla geçti. Ligin bir diğer yeni ekibi Ingolstadt ise Werder Bremen’i deplasmanda uzatma dakikalarında bulduğu penaltı golüyle 1-0 yenerek haftanın sürpriz sonucuna imza attı. Ingolstadt’ın penaltı golünü Hartmann kaydetti. Konuk takımın kalecisi Ramazan Özcan başarılı kurtarışlarıyla takımının galibiyetine katkı sağladı. Werder Bremenli Bargfrede, Morales’e çok sert bir faul yapınca 90+5’te kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Ingolstadt tarihinde ilk kez mücadele ettiği Bundesliga’da beşinci hafta hafta sonunda 10 puan toplayarak 6’ncı sıraya kadar yükseldi.

Hamburg ile Eintracht Frankfurt arasında oynanan mücadele haftanın golsüz sona eren tek maçı oldu. Cuma günü oynanan haftanın açılış maçında ise Yunus Mallı’nın şovu vardı. Türk asıllı oyuncu Mainz’ın Hoffenheim’ı 3-1 yendiği maçta takımının üç golüne imza atarak Bundesliga kariyerindeki ilk hattrickini yaptı.

Bundesliga’da İngiliz haftası

Alman birinci futbol liginin 6’ncı hafta mücadeleleri Salı ve Çarşamba günü oynanacak. İngiliz haftası olarak anılan hafta arası karşılaşmalarının tamamı TSİ 21:00’da başlayacak. Program şöyle;

22 Eylül Salı

Bayern Münih-Wolfsburg

Hertha Berlin-Köln

Darmstadt-Werder Bremen

Ingolstadt-Hamburg

23 Eylül Çarşamba

Mönchengladbach-Augsburg

Bayer Leverkusen-Mainz

Hannover-Stuttgart

Schalke-Eintracht Frankfurt

Hoffenheim-Borussia Dortmund