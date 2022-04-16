Dortmund, Wolfsburg'a gol oldu yağdı

Borussia Dortmund sahasında Wolfsburg'u 6-1 yendi. Sarı-siyahlılarda Erling Haaland 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Bundesliga'nın 30. haftasında Borussia Dortmund ve Wolfsburg, Signal Iduna Park'ta karşılaştı.

23. dakikaya kadar sessiz giden karşılaşmada 14 dakikada 5 gol çıktı. 24'te Rothe ile öne geçen Dortmund'da Axel Witsel 26'da, Akanji 28'de, Emre Can 35'te ve Erling Haaland 38'de fileleri sarstı.

İlk yarı Borussia Dortmund'un 5-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda 54'te Haaland yeniden sahneye çıktı ve skor 6-0'a geldi.

Konuk ekipte ise Ridle Baku 82'de ağları havalandırdı.

Dortmund ligde 20. galibiyetini alırken puanını 63 yaptı. Bu sezon 16. yenilgisini yaşayan Wolfsburg ise 34 puanda kaldı.