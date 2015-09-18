Dortmund ve Schalke galibiyetle başladı



UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta grup maçları dün akşam oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. K grubunda yer alan Schalke Kıbrıs ekibi APOEL'e konuk olduğu maçı rahat bir oyundan sonra 3-0 kazanarak gruplara 3 puanla başladı.

Mavi-beyazlıların Kıbrıs şampiyonu karşısında gollerini Joel Matip (28) ve Klaas-Jan Huntelaar (35./71.) attı. Ev sahibi takımda Tomas De Vincenti 77'nci dakikada doğrudan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Dortmund maçı çevirdi

Borussia Dortmund C grubu ilk maçında konuk ettiği Rus temsilcisi Krasnodar karşısında beklediğinden daha fazla zorlandı. Sarı-siyahlılar 1-0 geriye düştüğü maçtan son dakika golüyle 2-1 galip ayrıldı.

Krasnodar 12'nci dakikada Mamaev'in golüyle öne geçerken Dortmund bu gole ilk yarının uzatma dakikalarında Ginter'ile karşılık verdi (45+1). İkinci yarıda Rusya ligi sekizincisi rakibi karşısında sonuca gidemeyen ev sahibi takım aradığı golü 90+2'de Joo Ho Park ile buldu.

Borussia Dortmund bu sonuçla üst üste 10’uncu maçından galibiyetle ayrılarak yeni teknik direktörü Thomas Tuchel yönetiminde çok iyi bir seri yakalamış oldu.

Halil'in golü yetmedi

Augsburg 108 yıllık tarihindeki ilk Avrupa kupası maçında aradığını bulamadı. Bavyera ekibi L grubu maçında konuk olduğu Athletic Bilbao'ya 3-1 mağlup oldu. Alman temsilcisinin tek golünü Halil Altıntop atarken (15.), İspanya'nın süper kupa şampiyonu bu gole ikinci yarıda Aritz Adruiz'in 2 (55./66.) ve Markel Susaeta ile (90.) karşılık verdi.

Fenerbahçe kötü başladı

A grubunda yer alan Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ne mağlubiyetle başladı. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de konuk ettiği grubun ‘zayıf' takımı Molde'ye 3-1 yenilerek taraftarlarını üzdü.

Norveç ekibinin gollerini penaltıdan Hoiland (36.), Elyounoussia (53.) ve Linnes (65.) atarken Fenerbahçe'nin teselli sayısı Nani'den (42.) geldi. Bu arada Elyounoussi 84'üncü dakikada ikinci sarı kartını görerek oyun dışı kaldı.

Beşiktaş Sosa ile güldü

UEFA Avrupa Ligi'ndeki bir diğer Türk temsilcisi Beşiktaş ise gruplara deplasman galibiyetiyle başladı. Siyah-beyazlılar, Arnavutluk takımı Skenderbeu'i 1-0 yendi. Maçtaki tek golü 28'inci dakikada Jose Sosa kaydetti.

Toplu sonuçlar

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçları 12 grupta oynanan 24 karşılaşmayla tamamlandı. Alınan sonuçlar şöyle;

A grubu: Ajax 2-Celtic 2, Fenerbahçe 1 - Molde 3

B grubu: Bordeaux 1- Livenpool 1, Sion 2 - Rubin Kazan 1

C grubu: Borussia Dortmund 2 – Krasnodar 1, Gebel 0 – PAOK 0

D grubu: Midtjylland 1 – Legia Varşova 0, Napoli 5 – Club Brugge 0

E grubu: Rapid Wien 2 – Villarreal 1, Viktoria Plzen 2 – Dinamo Minsk 0

F grubu: Groningen 0 - Olympique Marsilya 3, Liberec 0 – Braga 1

G grubu: Dnipro 1 – Lazio 1, Saint-Etienne 2 – Rosenborg 2

H grubu: Skenderbeu 0-Beşiktaş 1, Sporting Lizbon 1 – Lokomotiv Moskova 3

I grubu: Fiorentina 1 – Basel 2, Lech Poznan 0 – Belenenses 0

J grubu: Anderlecht 1 – Monaco 1, Tottenham 3 – Karabağ 1

K grubu: APOEL 0 – Schalke 3, Asteras 1 – Sparta Prag 1

L grubu: Athletic Bilbao 3 – Augsburg 1, Partizan 3 – AZ Alkmaar 2