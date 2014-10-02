Dortmund ve Leverkusen’in galibiyet gecesi



Alman takımları çarşamba akşamı oynadıkları UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelelerini galibiyetle tamamladı. D grubundaki ikinci maçında Belçika ekibi Anderlecht'e konuk olan Borussia Dortmund rakibini 3-0 yendi. Maçın gollerini Immobile (3.) ve Ramos (69./79.) kaydetti.

18 bin 500 kişinin izlediği karşılaşmanın genelinde rahat bir oyun sergileyen sarı-siyahlılar henüz 3'üncü dakikada Immobile'nin golüyle öne geçti. İlk yarı bu golle sonuçlanırken oyuna 65'nci dakikada Grosskreutz'un yerine dahil olan Ramos on dakika içinde kaydettiği iki golle (69./79.) maçın skorunu belirledi. Karşılaşmayı değerlendiren teknik direktör Jürgen Klopp “3-0 kazandık. Aldığımız sonuçtan son derece memununuz. Bugün bizim için büyük ve önemli bir adımdı” diye konuştu.

Grubun diğer mücadelesinde İngiliz ekibi Arsenal'a konuk olan Galatasaray rakibine 4-1 yenildi. Ev sahibi takımda Dany Welbeck hat-trick yaparken (22./30./52.) skora katkı sağlayan diğer bir isim Alexis Sanchez (41.) oldu. Sarı-kırmızılıların tek golünü Burak Yılmaz penaltıdan atarken (63.) Pandev'i düşürerek penaltıya sebebiyet veren Arsenal kalecisi Szczesny kırmızı kart gördü (60.).

D grubunda Borussia Dortmund 6 puanla lider. İkinci Arsenal'ın 3, üçüncü Galatasaray ve dördüncü Anderlecht'in 1'er puanları var.

Leverkusen kendine geldi

C grubundaki ilk maçında Monaco'ya kaybeden Bayer Leverkusen Benfica'yı konuk ettiği ikinci karşılaşmasında ilk 3 puanını aldı. Bayer Leverkusen, Hakan Çalhanoğlu'nun da gol attığı maçta Portekiz temsilcisi rakibini 3-1 yendi. Ev sahibi takım Kiessling (25.), Son (34.) ve Kiessling'in düşürülmesiyle kazanılan penaltıda Hakan Çalhanoğlu'nun (64.) golleriyle sonuca giderken konuk takımın teselli sayısını Salvio kaydetti (62.). Karşılaşmayı değerlendiren Leverkusenli Bender “Bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Dengeli bir grupta evinizde aldığınız galibiyetler çok önemli” diye konuştu.

C grubunun diğer maçında Zenit ile Monaco 0-0 berabere kaldı. Leverkusen 4'er puanla ilk iki sırayı paylaşan Zenit ve Monaco'nun ardından 3 puanla üçüncü sırada. Sonuncu Benfica'nın puanı yok.

UEFA Şampiyonlar Ligi A, B, C ve D gruplarında alınan sonuçlar şöyle;

A grubu:

Atletico Madrid 1 – Juventus 0

Malmö 2 – Olympiakos 0

B grubu:

Ludogorez Rasgrad 1 – Real Madrid 2

Basel 1 – Liverpool 0

C grubu:

Zenit 0 – Monaco 0

Bayer Leverkusen 3 – Benfica 1

D grubu:

Anderlecht 0 – Borussia Dortmund 3

Arsenal 4 – Galatasaray 1