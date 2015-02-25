Dortmund umutlu döndü



UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci tur ilk maçlarına dün akşam oynanan iki karşılaşmayla devam edildi. İtalya’nın Juventus takımına konuk olan Alman ekibi Borussia Dortmund rakibine 2-1 yenilse de evine rövanş için deplasmanda attığı golün umuduyla döndü.

41 bin 182 kişinin izlediği mücadelenin 13’üncü dakikasında Carlos Tevez, kaleci Weidenfeller’in hatasından faydalanıp ev sahibi takımı öne geçirdi. Marco Reus, bu golden beş dakika sonra bu kez Juventus savunmasının hatasını affetmeyerek konuk takımı beraberliğe taşıyan golü kaydetti (18.). Maçın skorunu Dortmund savunmasının bir anlık dalgınlığından faydalanan Juventuslu Alvaro Morata’nın golü belirledi (43.).

İtalya'nın şampiyonluk rekortmeni bu sonuçla sahasında galibiyet serisini 47 maça çıkardı. Juventus sahasındaki son yenilgisini Nisan 2013'te 2-0'lık sonuçla Bayern Münih'ten almıştı. Borussia Dortmund 18 Mart'taki rövanşta, deplasmanda attığı golü avantaja çevirmeye çalışacak.

City 10 kişi kaldı, Messi penaltı kaçırdı

Gecenin diğer mücadelesinde İspanyol ekibi Barcelona, İngiliz temsilcisi Manchester City'yi deplasmanda 2-1 yenerek tur için avantajlı bir skor elde etti. Katalan ekibi Uruguaylı yıldızı Luis Suarez'in ilk yarıda attığı 2 golle (16./30.) sonuca giderken Manchester City'nin tek golünü Sergio Aguero kaydetti (69.).

Ev sahibi takımda Gael Clichy 74'üncü dakikada ikinci sarı kartını görünce City son çeyreği güçlü rakibi karşısında 10 kişi oynamak zorunda kaldı. Barcelona'nın uzatma bölümünün son saniyelerinde kazandığı penaltı vuruşunu Lionel Messi gole çeviremeyince karşılaşma 2-1 konuk takımın lehine sona erdi. Karşılaşmanın rövanşı 18 Mart'ta Barcelona'nın sahası Camp Nou'da oynanacak.

Günün programı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci tur ilk maçları bu akşam oynanacak iki karşılaşmayla tamamlanacak. Alman ekibi Bayer Leverkusen Arda Turan'ın takımı Atletico Madrid'i konuk edecek. Maçı Çek hakem Pavel Kralovec yönetecek.

Gecenin diğer mücadelesinde İngiliz ekibi Arsenal Monaco'yu ağırlacak. Bu maçı Türk asıllı Alman hakem Deniz Aytekin yönetecek. Her iki karşılaşma da TSİ 21:45'te başlayacak.