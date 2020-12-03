Dortmund'u yıkan sakatlık, Haaland ocak ayına kadar yok!

Almanya 1.Futbol Ligi ekiplerinden Borussia Dortmund’un yıldız oyuncusu Erling Haaland, sakatlığı nedeniyle ocak ayına kadar forma giyemeyecek.

Borussia Dortmund’un teknik direktörü Lucien Favre, Haaland’ın sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. Lazio karşında oynayacak futbolcu, son anda kadrodan çıkarıldı.



Favre, ‘’Kas sakatlığı yaşıyor. Ocak ayının ilk günlerinden önce sahalara dönemeyecek. Bu sezon çok fazla maçta görev aldı." şeklinde açıklama yaptı.



Sezona iyi başlayan Norveçli golcü, ligde 8 maçta 10, Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 karşılaşmada 6 kez gol attı.