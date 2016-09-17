Dortmund şov yaptı, perdeyi Emre Mor kapattı

Bundesliga'nın 3. haftasında Borussia Dortmund evinde Darmstadt 98'i 6-0 mağlup ederek 6 puana yükseldi. Milli futbolcumuz Emre Mor, mücadelede 26 dakika forma giyerken takımının 6. golüne imza attı.
Dortmund'a galibiyeti getiren golleri; 7 ve 78'de Gonzalo Castro, 48'de Adrian Ramos, 54'te Christian Pulisic, 84'te Sebastian Rode, 88'de Emre Mor kaydetti. Konuk ekipte Peter Niemeyer, 57. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından Dortmund 6 puana yükselirken, Darmstadt 3 puanda kaldı.
Mücadelede Milli futbolcumuz Emre Mor, 64. dakikada Ousmane Dembele'nin yerine oyuna dahil olurken 26 dakika sahada kaldı. 88. dakikada gol perdesini kapatan isim oldu.