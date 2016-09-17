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Spor

Dortmund şov yaptı, perdeyi Emre Mor kapattı

Genç yıldız Emre Mor, 26 dakika sahada kaldığı maçta, takımının 6. golünü attı

17 Eylül 2016 22:10

Bundesliga'nın 3. haftasında Borussia Dortmund evinde Darmstadt 98'i 6-0 mağlup ederek 6 puana yükseldi. Milli futbolcumuz Emre Mor, mücadelede 26 dakika forma giyerken takımının 6. golüne imza attı.

Dortmund'a galibiyeti getiren golleri; 7 ve 78'de Gonzalo Castro, 48'de Adrian Ramos, 54'te Christian Pulisic, 84'te Sebastian Rode, 88'de Emre Mor kaydetti. Konuk ekipte Peter Niemeyer, 57. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Dortmund 6 puana yükselirken, Darmstadt 3 puanda kaldı.

Mücadelede Milli futbolcumuz Emre Mor, 64. dakikada Ousmane Dembele'nin yerine oyuna dahil olurken 26 dakika sahada kaldı. 88. dakikada gol perdesini kapatan isim oldu.

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