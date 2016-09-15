Dortmund şov yaptı, Gladbach fark yedi



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birinci hafta maçları çarşamba akşamı oynanan 9 karşılaşmayla tamamlandı.

C grubu

Salı günkü olumsuz hava koşulları nedeniyle bir gün ertelenen maçta İngiliz temsilcisi Manchester City, Almanya'dan Mönchengladbach'ı 4-0 yendi. Daha önce play-off turunda Steaua Bükreş'e 3 gol atan Sergio Agüero, Gladbach karşısında da hat-trick yaptı. Alman ekibi maç boyunca mücadeleden yoksun bir görüntü çizerken güçlü rakibinin temposuna ayak uydurmakta zorlandı.

E grubu

E grubunda Alman Bayer Leverkusen ile Rus CSKA Moskova 2-2 berabere kaldı. Roger Schmidt'in 11'i maçın ilk 15 dakikasında Mehmedi ve Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle 2-0 öne geçmesine rağmen bu üstünlüğünü koruyamadı. Ev sahibi takım ilk yarının kalan bölümünde farkı artıracak fırsatlar yakalasa da bunları değerlendiremedi ve 120 saniye içinde kalesinde 2 gol gördü. Leverkusen ikinci yarıda da rakibini zorlamaktan uzaktı.

Monaco, Fransa liginden sonra Şampiyonlar Ligi'ne de iyi başladı. E grubunda Monaco'ya 2-1 yenilen İngiliz ekibi Tottenham'ın Wembley'deki ilk maçı hayal kırıklığıyla sonuçlandı.

F grubu

Son şampiyon Real Madrid F grubunda Sporting Lizbon'u 2-1 yenerken zorlandı. Cristiano Ronaldo eski kulübü karşısında skoru 1-1'e getirirken Alvaro Morata uzatma bölümünde Real'in 2-1'lik galibiyetini ilan eden golü attı.

Leiga Varşova için 1995/96 sezonundan sonra ilk kez katıldığı Şampiyonlar Ligi kâbus gibi başladı. Borussia Dortmund rakip sahada Leiga'yı 6-0 yenerek Bundesliga'daki Leipzig yenilgisinin üzüntüsünü de unuttu.

G grubu

Leicester City, Club Brugge'ü deplasmanda 3-0 yendi. Marc Albrighton, Leicester'ın Şampiyonlar Ligi'nde kulüp tarihindeki ilk golünü attı.

Porto Kopenhagen ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi Otavio'nun golüyle öne geçti. Danimarka ekibi 1 puanı Andreas Cornelius'un golüyle kurtardı.

H grubu

Lyon, Dinamo Zagreb'i 3-0 yendi. Fransız ekibinin gollerni Tolisso, Jordan Ferri ve Maxwel Cornet attı.

Juventus Sevilla ile 0-0 berabere kaldı. Maçın en iyi fırsatını ev sahibi takım adına Higuain yakaladı ancak direği geçemedi. UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğunun gediklisi Sevilla, Devler Ligi'ne puanla başladı.

Avrupa Ligi'nde perde açılıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları bu akşam 12 grupta yapılacak 24 karşılaşmayla başlıyor. Fenerbahçe A grubu ilk maçında Ukrayna'nın Zorya takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Odessa kentindeki maç TSİ 20:00’de başlayacak. Fenerbahçe'de cezalı Volkan Şen ve Jeremain Lens bu maçta forma giyemeyecek. Grubun diğer maçında Feyenoord ile Manchester United karşı karşıya gelecek.

Avrupa Ligi'ndeki bir başka Türk temsilcisi Atiker Konyaspor kulüp tarihinin ilk Avrupa sınavında H grubunda Ukrayna takımı Shakhtar Donetsk'i konuk edecek. Karşılaşma TSİ 22:05'te

Osmanlıspor ise yine tarihinde ilk kez katıldığı UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Romanya'dan Steaua Bükreş'i konuk edecek. Maçın başlama saati TSİ 22:05.

C grubunda mücadele verecek olan Alman temsilcisi Maniz ilk maçında Fransa'dan Saint-Etienne'i ağırlayacak. Maç TSİ 20:00'de başlayacak.

I grubunda yer alan Avrupa Ligi'ndeki bir başka Alman temsilcisi Schalke ise bir başka Fransa temsilcisi Nice ile deplasmanda karşılaşacak. Maçın başlama saati TSİ 22:05.