Dortmund şampiyonluk yarışına Emre Can'la tutundu

Almanya Bundesliga'nın 30. haftasında Borussia Dortmund, Hertha Berlin'i konuk etti. Ev sahibi ekip karşılaşmadan Emre Can'ın golüyle 1-0 galip ayrıldı ve şampiyonluk yarışındaki şansını, düşük de olsa, sürdürdü.
Dortmund'da Erling Haaland sakatlığı, Mats Hummels ise cezası nedeniyle bu maçta forma giyemedi.
Bayern Münih'in Leverkusen engelini rahat geçtiği günde Dortmund, Hertha karşısında zorlansa da sonuca gitmeyi başardı.
İlk devresinin golsüz bittiği maçta Dortmund, 57. dakikada Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can'ın attığı golle 1-0'lık üstünlüğü yakaladı.
Maçın kalan bölümünde de üstünlüğünü koruyan Borussia Dortmund sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı ve ligin bitimine dört hafta kala şampiyonluk yarışına tutundu.
Bu galibiyetle birlikte Dortmund, ligdeki son 9 maçında 8. galibiyetini almış oldu.
Ligde 30 hafta geride kalırken lider Bayern Münih'in 70, ikinci sıradaki Dortmund'un ise 63 puanı bulunuyor.
Bayern 31. haftada Borussia Mönchengladbach ile karşı karşıya gelecek. Dortmund ise Fortuna Düsseldorf ile oynayacak.