Dortmund şampiyonluk yarışına Emre Can'la tutundu

Almanya Bundesliga'nın 30. haftasında Borussia Dortmund, Hertha Berlin'i konuk etti. Ev sahibi ekip karşılaşmadan Emre Can'ın golüyle 1-0 galip ayrıldı ve şampiyonluk yarışındaki şansını, düşük de olsa, sürdürdü.

Dortmund'da Erling Haaland sakatlığı, Mats Hummels ise cezası nedeniyle bu maçta forma giyemedi.