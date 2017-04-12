Dortmund saldırısında radikal İslamcı şüphesi

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde salı akşamı oynanacak olan Borussia Dortmund – Monaco karşılaşmasının çarşamba gününe ertelenmesine yol açan saldırı ile ilgili soruşturma başlatan Federal Başsavcılık, saldırının "muhtemelen" bir radikal İslamcı tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

Başsavcılık yaptığı açıklamada, davayla ilgili olarak Almanya'daki İslamcı gruplara mensup olan iki şüpheliye odaklanıldığını, her iki şüphelinin de evlerinin arandığı ve şüphelilerden birinin geçici olarak gözaltına alındığını bildirdi.

Olay yerine yakın bir noktada saldırının sorumluluğunun üstlenildiği bir not bulundu. Notta, Noel sırasında Berlin'de düzenlenen ve 12 kişinin ölümüne yol açan kamyon saldırısı ile Alman savaş uçaklarının Suriye'deki keşif faaliyetlerine de değinildiği öğrenildi. Ayrıca yazı üzerinde ek inceleme yapılmasının gerektiği ve notta IŞİD'e ait sembollerin bulunmadığı kaydedildi.

Olay yerine yakın bir bölgede ikinci bir notun daha bulunduğu, ancak bu notun sahte olduğunun tahmin edildiği açıklandı.

Merkel'den kınama ve övgü

Almanya Başbakanı Angela Merkel, "iğrenç bir fiil" olarak nitelendirerek kınadı. Merkel, Dortmundlu taraftarlarla Monacolu taraftarların saldırı sonrasında sergilediği dayanışmayı överek "Bu, şiddetin her türlüsüne verilmiş açık bir mesaj" dedi.

Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas da taraftarlara övgüde bulunarak, "Futbolun korkak haydutlar tarafından suistimal edilmesine izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Dortmund kentinin de bulunduğu Kuzey-Ren Vestfalya (KRV) eyaletinin İçişleri Bakanı Ralf Jäger de eyalet genelinde ek güvenlik önlemlerinin alınacağını duyurdu. Jäger, olayın arka planı ve faillerin sayısı belirlenene kadar KRV eyaletinde gerçekleştirilmesi planlanan her türlü etkinliğin sil baştan denetleneceğini dile getirdi.

Watzke: Takım büyük şok geçirdi

Her iki takımın sorumlularıyla yapılan görüşmelerden sonra ertelenen karşılaşmanın Çarşamba akşamı TSİ 19:45'te oynanmasına karar veren UEFA, karşılaşmada alınacak güvenlik önlemlerinin gözden geçirildiğini ve gerekirse artırılacağını duyurdu.

Borussia Dortmund kulübü Genel Müdürü Hans-Joachim Watzke, Monaco maçı öncesinde patlatılan bombaların takım otobüsünü hedef aldığını ve şoku atlatmak zorunda olduklarını ancak böyle bir manzarayı kısa zamanda unutmanın mümkün olmadığını söyledi.

Kulüp Başkanı Reinhard Rauball ise "takımının şoku atlatmasını umduğunu ve bu gibi eylemlerin futbolcuları olumsuz etkilemesinin karşılaşabilecekleri en kötü durum olduğunu" belirtti. Rauball, Borussia Dortmund'un karşılaşmada üstün moral ve formla oynayacağından emin olduğunu dile getirdi. Takımın çarşamba günü yapacağı antrenman ise iptal edildi.

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DW/ dpa/afp/Reuters/AG/BÜ/BK