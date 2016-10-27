Dortmund kupada penaltılarla turladı

Almanya Kupası ikinci turunda Borussia Dortmund ikinci lig temsilcisi Union Berlin'i penaltı atışlarıyla 3-0 yenerek bir üst tura çıktı.

Karşılaşmanın 90 dakikası Unionlu Parensen'in kendi kalesine (44.) ve Skrzybski'nin golleriyle (81.) 1-1 sona erdi. Uzatmalarda da sonuç değişmeyince penaltı atışlarına geçildi. Dortmund'un emektar kalecisi Weidenfeller başkent ekibinin ilk iki penaltısında gole izin vermezken Hosiner de topu direğe nişanladı. Dortmund ekibi Dembele, Ginter ve Götze'nin penaltı golleriyle tur atlayan taraf oldu.

Borussia Dortmund'ta Nuri Şahin 68 dakika forma giyerken Emre Mor 120 dakika sahada kaldı. Karşılaşma izdiham nedeniyle 15 dakika geç başladı.

Darmstadt amatör takıma elendi

Astoria Walldorf kupaya renk katmaya devam ediyor. Kupanın tek amatör takımı, ikinci turda Bundesliga ekibi Darmstadt'ı eleyerek bir sürprize imza attı. Dördüncü lig temsilcisi Hillenbrand'ın 32. dakikada attığı golle rakibini 1-0 yendi. Darmstadt ise güneybatı yerel liginde 13. sırada yer alan rakibi karşısında oldukça kötü bir futbol sergiledi. Defans oyuncusu Fabian Holland maçtan sonra "Futbolumuz yetersizdi. Turu hak etmedik” dedi.

Bir başka Bundesliga temsilcisi Mainz da ikinci ligden Greuther Fürth'e 2-1 yenilerek kupaya ikinci turda veda etti. Martin Schmidt'in takımı oyuna sonradan giren Jhon Cordoba'nın 68. dakikada attığı golle öne geçmesine rağmen bu üstünlüğünü koruyamadı. Ev sahibi takım Sercan Sararer (79.) ve Veton Berisha'nın (90.) golleriyle turu geçen taraf oldu. Ligde dört haftadır kazanamayan ve baskı altında olan Fürth takımı bu galibiyetle rahat bir nefes aldı.

Badstuber döndü

Kupanın son sahibi Bayern Münih, Augsburg'u 3-1'lik skorla geçerken zorlanmadı. Maçı hızlı başlayan ev sahibi takım 2. dakikada Philipp Lahm'ın golüyle öne geçti. Julian Green ilk yarı sona ermeden farkı 2'ye yükseltti (41.). 49. dakikada Augsburg adına von Koo ve 57. dakikada Thomas Müller Bayern Münih adına birer penaltı atışından yararlanamadı. 68. dakikada Dong-Won Ji farkı bire indiren golü attı. Ancak oyuna 89. dakikada dahil olan David Alaba, 90+3'te attığı şık golle maçın 3-1'lik skorunu belirledi. Milli savunmacı Badstuber 81. dakikada Mats Hummels'in yerine oyuna dahil olarak yaklaşık 9 aylık bir sakatlık arasından sonra yeniden yeşil sahalara döndü.

İkinci ligden rakibi Nürnberg’i 3-2’lik skorla geçen Schalke de bir üst tura çıktı. Yevhen Konplyanka’nın iki (20./45.) ve Klaas Jan Huntelaar’ın (31.) golleriyle ilk yarıda skoru lehine çeviren Schalke ikinci yarıda oyunu rölantiye aldı. Bu devrede ev sahibi takım Schalkeli Abdul Rahman Baba’nın kendi kalesine (59.) ve Tobias Kempe’nin penaltı golleriyle farkı 1’e indirse de (68.) en azından maçı uzatmalara götürecek golü bulamadı.

Çekişmeli geçen iki Bundesliga ekibinin mücadelesinde sonuca uzatmalarda atılan gol belirledi. Köln, Hoffenheim'ı 2-1 yenerek bir üst tura çıktı. Konuk takım henüz 8. dakikada Bejamin Hübner'in kafa golüyle öne geçerken Köln bu gole 36. dakikada Winkel'in 30 metreden attığı serbest vuruş golüyle karşılık verdi. 90 dakikası eşitlikle sona eren maçın ilk uzatma dakikasında ev sahibi takımın Anthony Modeste ile bulduğu gol (91.) Köln takımını bir üst tura taşıdı. Uzatmaların son saniyelerinde Hoffenheimlı Adam Szali'nin ofsayt pozisyonundan attığı gol sayılmadı.

Wolfsburg Mario Gomez'in golüyle kazandı

Ligde zor günler geçiren Wolfsburg kupada güldü. ‘Kurtlar' ikinci lig temsilcisi Heidenheim'a konuk olduğu maçı Mario Gomez'in attığı tek golle (49.) 1-0 kazandı ve 3.tura yükseldi. Wolfsburg böylece Ağustos sonunda Augsburg'u 2-0 yendiği maçtan beri ilk galibiyetini kutladı. Gomez maç sonrası "Son haftalarda zor günler geçerdik. Bu galibiyet çok önemliydi” dedi.

İki ikinci lig temsilcisinin mücadelesinde gecenin en farklı skoru ortaya çıktı. Hannover Fortuna Düsseldorf'u 6-1 yendi ve adını bir üst tura yazdırdı. Hannover Felix Klaus (7./34.) ve Martin Harnik'in (15./16.) ikişer ve Artur Sobiech (5.) ve Sebastian Maier'in (53.) golleriyle sonuca gitti. Düsseldorf'un tek golünü Kevin Akpoguma (20.) kaydetti.

Üçüncü tur eşleşmeleri

Almanya Kupası’nda üçüncü tur kuraları da çekildi. 7 ve 8 Şubat 2017 tarihlerinde oynanacak maçlarda eşleşmeler şöyle oluştu.

Borussia Dortmund – Hertha Berlin

Hamburg – Köln

Sportfreunde Lotte – 1860 Münih

Sandhausen – Schalke

Hannover – Eintracht Frankfurt

Bayern Münih – Wolfsburg

Greuther Fürth – Mönchengladbach

Astoria Walldorf – Arminia Bielefeld

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/SİD, UÇ/AG