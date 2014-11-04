Dortmund ikinci tur yolunda



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü grup maçları bu akşam başlıyor. Alman temsilcisi Borussia Dortmund D grubu mücadelesinde Galatasaray'ı Signal Iduna Park'ta konuk edecek. Bundesliga'da kötü bir sezon geçiren sarı-siyahlılar son beş maçını kaybedip puan cetvelinde doğrudan düşme sırası olan 17'nciliğe kadar geriledi. Ancak Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir tablo çizen Almanya ekibi 3 maç sonunda topladığı 9 puanla lider durumda. Dortmund bu akşam kazanması halinde tarihinde ikinci turu ilk kez bu kadar erken garantilemiş olacak.

Hafta sonunda Bayern Münih ile oynanan lig maçında sakatlanan savunmanın önemli ismi Mats Hummels üç hafta sahalardan uzak kalacak. Dolaysıyla sarı-kırmızılı takıma karşı da forma giyemeyecek.

Kritik maç

Geride kalan 3 maçında 1 puan toplayan Galatasaray ise Almanya deplasmanında kazanamaması ve gruptaki diğer maçta Arsenal'in Anderlecht'i yenmesi halinde, son iki maç öncesi ikinci tur şansı kalmayacak. En azından grup üçüncü olup yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam etme şansını kaçırmak istemeyen sarı-kırmızılı ekip de maça büyük önem veriyor.

Çek hakem Pavel Kralovec'in yöneteceği Borussia Dortmund – Galatasaray mücadelesi TSİ 21:45'te başlayacak. Takımların maça şu muhtemel kadrolarla çıkması bekleniyor;

Borussia Dortmund: Weidenfeller – Piszczek, Subotic, Sokratis, Durm – S.Bender, İlkay Gündoğan – Mkhitaryan, Kagawa, Großkreutz – Immobile.

Galatasaray: Muslera – Sabri, Semih, Chedjou, Alex Telles – Felipe Melo, Selçuk İnan – Hamit Altıntop, Dzemaili, Sneijder – Burak.

Leverkusen Zenit karşısında

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki bir başka Alman temsilcisi Bayer Leverkusen ise Rus ekibi Zenit'e konuk olacak. C grubunda 6 puanla lider durumda bulunan kırmızı-siyahlı ekip deplasmandan puanla dönmesi halinde ikinci tur yolunda önemli bir adım atmış olacak.

Hafta içinde Almanya kupasında Magdeburg deplasmanını penaltı atışları ile kazanan, hafta sonunda ise Hamburg'daki lig karşılaşlasında 1-0 yenilen Bayer Leverkusen altı gün içinde üçüncü deplasmanına çıkacak. Bu zorlu dönemle ilgili konuşan teknik direktör Roger Schmidt “Eğer bir şeyler elde etmek istiyorsak sınırlarımızı sonuna kadar zorlamaya mecburuz" diye konuşuyor. İspanyol hakem Alberto Undiano Mallenco'nun yöneteceği mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam 4 grupta 8 karşılaşma oynanacak, program şöyle;

A grubu

TSİ 21:45 Malmö - Atletico Madrid

TSİ 21:45 Juventus - Olympiakos

B grubu

TSİ 21:45 Basel - Ludogorets

TSİ 21:45 Real Madrid-Liverpool

C grubu

TSİ 19:00 Zenit - Bayer Leverkusen

TSİ 21:45 Benfica - Monaco

D grubu

TSİ 21:45 Borussia Dortmund - Galatasaray

TSİ 21:45 Arsenal - Anderlecht