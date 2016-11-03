Dortmund gruptan çıkmayı garantiledi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund Sporting Lizbon'u 1-0 yenerek grup maçlarının tamamlanmasına iki maç kala adını en iyi son 16 takım arasına yazdırmayı başardı.

Aubameyang kadroya alınmadı

65 bin 849 kişinin izlediği Signal Iduna Park'taki mücadelenin tek golünü 12. dakikada Adrian Ramos kafa vuruşuyla kaydetti. Golcü oyuncu Aubameyang teknik direktör Thomas Tuchel tarafından sürpriz bir şekilde kadroya alınmazken, Kolombiyalı futbolcu kariyerinde ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçına ilk 11'de başladı. Aubameyang'ın sakatlığı olmadığı halde maça kısa bir süre kala niçin kadroya alınmadığına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan teknik direktör Thomas Tuchel bu galibiyetle Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk dört maçını kaybetmeyen ilk Dortmundlu çalıştırıcı oldu. Sarı-siyahlılarda Emre Mor ve Nuri Şahin yedekler arasında yer aldı.

Borussia Dortmund skoru korumayı bildi

İlk yarıda elde ettiği avantajı ikinci yarıda iyi savunma yaparak koruyan Alman temsilcisi puanını 10'a yükselterek F grubunda ilk sırada yer aldı. Tek golün pasını veren Dortmundlu Matthias Ginter "Biraz zor bir maç olduğunu söylemek lazım. Parlak bir zafer olmasa da galibiyetle ayrılmış olmak iyi bir sonuç" diye konuştu. Orta sahanın genç ismi Julian Weigl ise "Böylesi galibiyetler her zaman moral verir. Şimdi çok daha mutluyuz" dedi.

Grubun diğer maçında gecenin sürpriz sonuçlarından biri alındı. Leiga Varşova ile Real Madrid, seyircisiz oynanan maçta 3-3 berabere kaldı. Madrid ekibi grupta Dortmund'un ardından 8 puanla ikinci sırada yer aldı. 3 puanlı Sporting üçüncü, ilk puanını alan Leiga 1 puanla dördüncü.

Borussia Dortmund 22 Kasım'daki 5. grup maçında Legia Varşova'yı konuk ederken Sporting Lizbon Real Madrid'i ağırlayacak.

Leverkusen'den önemli galibiyet

Şampiyonlar Ligi'nde E grubunda mücadele eden ve bugüne kadar üç maçından beraberlikle ayrılan Alman temsilcisi Bayer Leverkusen İngiliz ekibi Tottenham'a konuk olduğu maçı 1-0 kazanarak gruptan çıkma adına önemli bir galibiyet elde etti.

85 bin 512 kişinin izlediği Wembley stadyumundaki mücadelenin tek golünü 65. dakikada Kevin Kampl kaydetti. Maçın bitimine 7 dakika kala ev sahibi takımdan Eric Dier'in kullandığı serbest vuruş üst direkten döndü.

Bayer Leverkusen'de maça kaptan olarak çıkan Ömer Toprak 90 dakika boyunca başarılı bir performans sergilerken Hakan Çalhanoğlu 70. dakikada Brandt'ın yerine oyuna dahil oldu.

Kırmızı-siyahlılar bu galibiyetle hem gruptaki ilk galibiyetini elde etti hem de Devler Ligi'nde iki yıllık bir aradan sonra ilk kez deplasmanda kazandı. Leverkusen ekibi dış sahadaki son galibiyetini 4 Kasım 2014'te 2-1'lik skorla Zenit karşısında elde etmişti.

Maçı değerlendiren Bayer Leverkusen teknik direktörü Roger Schmidt "Zorlu ve mücadelesi yüksek bir maç oynadık. Ancak nihayetinde hakettiğimiz bir sonuç aldık. Çok mutluyum" diye konuştu. Golün sahibi Kevin Kampl ise "Benim için harika ve unutamayacağım bir gün oldu" dedi.

Grubun diğer maçında CSKA Moskova'yı 3-0 yenen Monaco 8 puanla liderliğini sürdürdü. 6 puanlı Leverkusen ikinci sıraya yerleşti. 4 puanda kalan Tottenham üçüncü, 2 puanlı CSKA dördüncü sırada.

Bayer Leverkusen 22 Kasım'daki 5. grup maçında CSKA Moskova deplasmanına giderken Tottenham Monaco'ya konuk olacak.

Gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde 4. maçlar bu akşam E, F, G ve H gruplarında oynanan 8 karşılaşmayla tamamlandı. Alınan sonuçlar şöyle;

E grubu: Monaco 3 - CSKA Moskova 0, Tottenham 0 - Bayer Leverkusen 1

F grubu: Borussia Dortmund 1 - Sporting Lizbon 0, Legia Varşova 3 - Real Madrid 3

G grubu: Kopenhagen 0- Leicester City 0, Porto 1- Club Brugge 0

H grubu: Juventus 1- Lyon 1, Sevilla 4 - Dinamo Zagreb 0

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/sid, UÇ