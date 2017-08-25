Dortmund CEO'su Watzke'den Dembele transferine yeşil ışık

Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'un CEO'su Hans Joachim Watzke, Barcelona'nın Ousmane Dembele'ye ilgisini doğrulayarak transfere yeşil ışık yaktı.

Kulübünün düzenlediği basın toplantısında konuşan Watzke, gazetecilerin Dembele'nin transferiyle ilgili sorularını, "Ousmane Dembele'nin Barcelona'ya transferi gerçekleşecek gibi görünüyor ama henüz biten bir şey yok" diyerek yanıtladı.

Katalan ekip daha önce Dembele için 100 milyon Euro'luk bir teklifte bulunmuş, ancak Dortmund teklifi yeterli görmediği gerekçesiyle reddetmişti. Bunun üzerine Barcelona, henüz detayları bilinmeyen yeni bir teklifle Alman ekibin kapısını çalmıştı.