T24 LogoT24 Logo
Spor

Dortmund CEO'su Watzke'den Dembele transferine yeşil ışık

"Henüz biten bir şey yok"

25 Ağustos 2017 16:27

Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'un CEO'su Hans Joachim Watzke, Barcelona'nın Ousmane Dembele'ye ilgisini doğrulayarak transfere yeşil ışık yaktı.

Kulübünün düzenlediği basın toplantısında konuşan Watzke, gazetecilerin Dembele'nin transferiyle ilgili sorularını, "Ousmane Dembele'nin Barcelona'ya transferi gerçekleşecek gibi görünüyor ama henüz biten bir şey yok" diyerek yanıtladı.

Katalan ekip daha önce Dembele için 100 milyon Euro'luk bir teklifte bulunmuş, ancak Dortmund teklifi yeterli görmediği gerekçesiyle reddetmişti. Bunun üzerine Barcelona, henüz detayları bilinmeyen yeni bir teklifle Alman ekibin kapısını çalmıştı.

ETİKETLER

WatzkeDortmundCEOOusmane DembeleBarcelonatransferyeşilışık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24