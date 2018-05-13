Dortmund, Bundesliga'yı mağlubiyetle tamamladı

İSTANBUL,(DHA)

Bundesliga\'da sezonu Hoffenheim deplasmanında tamamlayan Borussia Dortmund, ligin 34\'üncü haftasında rakibine 3-1 mağlup oldu. Ligi 4\'üncü sırada bitiren Dortmund, önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi\'nde yer alacak.

Bundesliga\'nın 34\'üncü hafta mücadelesinde Hoffenheim, deplasmanına çıkan Dortmund, 26\'ncı dakikada Andrej Kramaric, 63\'üncü dakikada Adam Szalai ve 73\'üncü dakikada Pavel Kaderabek\'ten yediği gollerle rakibine 3-1\'lik skorla mağlup oldu. Dortmund\'un ise tek golü 58\'inci dakikada Marco Reus\'tan geldi. Milli futbolcu Ömer Toprak\'ın forma giymediği mücadelede Nuri Şahin, 90 dakikada sahada kaldı.

Sezonu Hoffenheim 55 puanla 3\'üncü sırada tamamlarken aynı puandaki Dortmund 5\'inci oldu. ,



