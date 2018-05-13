T24 LogoT24 Logo
Spor

Dortmund, Bundesliga'yı mağlubiyetle tamamladı

İSTANBUL,(DHA) Bundesliga'da sezonu Hoffenheim deplasmanında tamamlayan Borussia Dortmund, ligin 34'üncü haftasında rakibine 3-1 mağlup oldu

13 Mayıs 2018 00:32

İSTANBUL,(DHA)

Bundesliga\'da sezonu Hoffenheim deplasmanında tamamlayan Borussia Dortmund, ligin 34\'üncü haftasında rakibine 3-1 mağlup oldu. Ligi 4\'üncü sırada bitiren Dortmund, önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi\'nde yer alacak.
Bundesliga\'nın 34\'üncü hafta mücadelesinde Hoffenheim, deplasmanına çıkan Dortmund, 26\'ncı dakikada Andrej Kramaric, 63\'üncü dakikada Adam Szalai ve 73\'üncü dakikada Pavel Kaderabek\'ten yediği gollerle rakibine 3-1\'lik skorla mağlup oldu. Dortmund\'un ise tek golü 58\'inci dakikada Marco Reus\'tan geldi. Milli futbolcu Ömer Toprak\'ın forma giymediği mücadelede Nuri Şahin, 90 dakikada sahada kaldı. 
Sezonu Hoffenheim 55 puanla 3\'üncü sırada tamamlarken aynı puandaki Dortmund 5\'inci oldu.     , 


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HoffenheimBorussia DortmundLigiDortmundBundesligaAndrej KramaricAdam SzalaiPavel KaderabekMarco ReusMilliToprakNuri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24