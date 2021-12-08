Dortmund'a farklı kaybeden Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde "sıfır" çekti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruptaki son maçına çıkan Beşiktaş, Borussia Dortmund deplasmanında 5-0 kaybetti ve turnuvayı puansız tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu son maçında Beşiktaş, Borussia Dortmund'a konuk oldu.

Turnuvada bundan önce oynadığı 5 maçtan da yenilgiyle ayrılan siyah-beyazlılar son maçta da mağlubiyetten kurtulamadı.

Borussia Dortmund sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrılırken Alman ekibine golleri Marco Reus (2), Erling Haaland (2) ve Donyell Malen getirdi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş turnuvayı puan alamadan kapatırken Borussia Dortmund ise 9 puanla üçüncü olarak UEFA Avrupa Ligi bileti aldı.

C Grubu'nda Ajax 6 maçından da galibiyetle ayrılarak 18 puanla lider olurken Sporting ise 9 puanla ikinci sırada yer aldı ve son 16 turuna yükseldi.

VAR incelemesi kararı değiştirmedi

Siyah-beyazlı ekip 1-0 yenik durumdayken Welinton ceza sahası içinde Dahoud'a müdahalede bulundu. Hakem penaltı noktasını gösterirken Brezilyalı futbolcu direkt kırmızı kart gördü.

Penaltı kullanılmak üzereyken hakem François Letexier VAR'a gitti ve pozisyonu tekrar izledi. Ancak kararını değiştirmedi. Borussia Dortmund, penaltıdan Marco Reus ile skoru 2-0 yaparken Beşiktaş 10 kişi kaldı ve maçı bir kişi eksik tamamladı.

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Stat: Signal Iduna Hakemler: François Letexier, Cyril Mugnier, Mehdi Rahmouni ( Fransa) Borussia Dortmund: Kobel, Meunier (Dk 46. Reinier), Hummels, Zagadou (Dk. 73 Pongracic), Schulz, Witsel, Dahoud, Bellingham (Dk 73 Guerreiro), Wolf, (Dk. 62 Passlack), Reus (Dk 63 Haaland), Malen Beşiktaş: Ersin, Montero, Umut Meraş, Welinton, Necip, Mehmet Topal, Souza (Dk 82 Atiba Hutchinson), Can (Dk 76 Salih), Kenan Karaman (Dk 46 Rosier), Larin (Dk 69 Ghezzal), Batshuayi Goller: Dk. 29 Malen, Dk. 45 (Penaltıdan) ve Dk. 53 Reus, Dk. 68 ve 81 Haaland (Borussia Dortmund) Sarı Kartlar: Dk. 31 Montero, Dk. 38 Larin, Dk. 44 Souza (Beşiktaş) Kırmızı Kart: Dk. 43. Welinton (Beşiktaş)

Maçtan önemli anlar

5. dakikada ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Dortmundlu futbolcu Wolf yerden sert vurdu ancak siyah beyazlı savunmadan geri döndü.

15. dakikada Dortmund'un kullandığı kornerde topla bululşan Reus'un sert şutu üstten auta çıktı.

17. dakikada sol kanattan gelişen Dortmund'un atağında ceza sahasında topla buluşan Bellingham müsait pozisyondan yararlanamadı.

29. dakikada Borussia Dortmund öne geçti. Bellingham ile atağa kalkan Dortmund'da sol tarafta topla buluşan Malen ceza sahasına girdikten sonra takımını öne geçiren golü kaydetti.1-0

43. dakikada hakem ceza sahasına giren Dahoud'un Welinton tarafından düşürüldüğünü belirterek penaltı noktasını gösterdi. Beşiktaşlı futbolcuların yoğun itirazları sonrası VAR kontrolü yapan Fransız hakem kararını değiştirmeyince Reus 45. dakikada penaltıdan Dortmund'u 2-0 öne geçiren golü kaydetti.

Karşılaşmanın ilk yarısını Borussia Dortmund 2-0 önde tamamladı.