Sergen Yalçın: Şapkamızı önümüze koyup, kendimizi test edeceğimiz bir süreç yaşadık bu periyotta

Şampiyonlar Ligi'nde son grup maçında Beşiktaş deplasmanda Borussia Dortmund'a 5-0 yenildi. Devler Ligi'nde elenen siyah-beyazlılarda maçın ardından teknik direktör Sergen Yalçın, "Bizim için kötü bir Şampiyonlar Ligi periyodu oldu. 11’e 11 de zor, 11’e 10 çok daha zor oldu. Ders çıkaracağımız çok şey yaşadık." dedi. İstifa sorusunu da yanıtlayan Yalçın, "Doğal olarak bunun sorumlusu benim. Çok fazla bahane üretecek bir durumum yok. Bu sürecin kesinlikle camiamıza zarar vermesini istemiyoruz, kesinlikle. Buranın sağlıklı kalması, iyi gitmesi gerekiyor. Şu ana kadar sağlıklı olmadı. Bizim de durumumuz çok iyi görünmüyor" diye konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruptaki son maçına çıkan Beşiktaş, Borussia Dortmund deplasmanında 5-0 kaybetti ve turnuvayı puansız tamamladı.

Turnuvada bundan önce oynadığı 5 maçtan da yenilgiyle ayrılan siyah-beyazlılar son maçta da mağlubiyetten kurtulamadı.

Borussia Dortmund sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrılırken Alman ekibine golleri Marco Reus (2), Erling Haaland (2) ve Donyell Malen getirdi.

Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Exxen'e açıklamalarda bulundu.

49 yaşındaki çalıştırıcı, "Üzgünüz. Bizim için kötü bir Şampiyonlar Ligi periyodu oldu. 11’e 11 de zor, 11’e 10 çok daha zor oldu. Ders çıkaracağımız çok şey yaşadık. İnşallah bundan sonra daha iyi olur. Kendi şapkamızı önümüze koyup, kendimizi test edeceğimiz bir süreç yaşadık bu periyotta." açıklamasında bulundu.

"İnanmazdık herhalde"

Mücadelenin ardından basın toplantısında durum değerlendirmesi yapan teknik direktör Sergen Yalçın, "Sezon başında bunların olacağını söyleseler çok inanmazdık herhalde. Geçen sezon oyuncular çok iyi bir periyot geçirdi. Çok mücadele ettiler çok iyi işler yaptılar. Kadromuza da iyi takımlardan önemli takviyeler yaptık." diye konuştu.

"Ciddi sıkıntılar yaşıyoruz"

"Tabii kağıt üzerinde konuşulan şeyler sahaya yansıdığı zaman bazen öyle olmayabiliyor. Gerçekten iyi sonuçlar almıyoruz. Kötü oynuyoruz, çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Oyunsal anlamda, vücut dili anlamında, motivasyon anlamında ciddi sıkıntılar yaşıyoruz içeride."

İstifa sorusuna yanıt

"Doğal olarak bunun sorumlusu benim. Çok fazla bahane üretecek bir durumum yok. Bu sürecin kesinlikle camiamıza zarar vermesini istemiyoruz, kesinlikle. Buranın sağlıklı kalması, iyi gitmesi gerekiyor. Şu ana kadar sağlıklı olmadı. Bizim de durumumuz çok iyi görünmüyor. Gidişatın bizim adımıza da sağlıklı olduğu görünmüyor. Böyle olmasını istemezdik. Geçen sezonki gibi kupalar kazanmak isterdik ama şu ana kadar bunu beceremedik. İnşallah en kısa sürede toparlarız diye düşünüyorum."