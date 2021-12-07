Dortmund-Bayern Münih maçının hakemine "şikeci" diyen Jude Bellingham'a ceza!

Borussia Dortmund'un Bayern Münih mağlubiyetinden sonra hakem hakkında şike yorumları yapan Jude Bellingham, para cezasına çarptırıldı.

Borussia Dortmund'un yıldız futbolcusu Jude Bellingham, hakem yorumu nedeniyle para cezası aldı.

Bundesliga'da Dortmund'un Bayern Münih'e 3-2 mağlup olduğu maçın ardından konuşan 18 yaşındaki futbolcu, hakem Felix Zwayer için "Pozisyon penaltı değildi. Hummels topa bile bakmıyor. Bu tip birçok tartışmalı karar var maçta ama daha önce şikeye karışmış bir hakem, Almanya’nın en önemli maçına atanıyorsa, başka ne bekleyebilirsiniz ki?" ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözleri için Almanya'da soruşturma açılan Bellingham'a Futbol Federasyonu tarafından 40 bin euro para cezası verildi.

40 yaşındaki Zwayer, 2005 yılında bir başka hakem Robert Hoyzer'in başını çektiği şike soruşturmasında 300 euro rüşvet almak ve şike yapmak sebebiyle 6 ay futboldan men edilmişti.

Tartışmalı penaltı kararı için hakem ne söyledi?

Sıgnal Iduna Park'taki mücadele 2-2 devam ederken hakem Felix Zwayer, Matts Hummels'in ceza sahası içinde elle oynadığını belirterek penaltı noktasını göstermişti. Topun başına geçen Robert Lewandowski takımına 3 puanı getiren golü kaydetmişti.

Maçın hakemi penaltı pozisyonu için, "Benim için soru şuydu: Kol vücuttan uzağa uzanıyor mu? VAR ile kol pozisyonu kontrol edildi. Video asistanı kendisi için bir değerlendirme yaptı ve Hummels'in kolunu vücuttan doğal olmayan bir pozisyonda tuttuğunu söyledi. Sonunda açıkça dirseğiyle topa dokundu ve bunun bir penaltı olduğuna karar verdim." ifadelerini kullanmıştı.