Jadon Sancho, Manchester United'da

Borussia Dortmund, Jadon Sancho'nun transferi için Manchester United'la 85 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, Borussia Dortmund'da forma giyen Jadon Sancho'nun transferi için anlaşma sağladı.

Dortmund, Manchester United ile 21 yaşındaki İngiliz hücum oyuncusunun transferi için anlaşma sağladığını duyurdu.

Manchester United'ın Jadon Sancho için Dortmund'da 85 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

2017 yılında Manchester City altyapısından 8 milyon euro'ya Dortmund'a transfer olan Sancho, Almanya'da 133 maçta 46 gol atıp 62 asist yaptı.