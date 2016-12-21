Dortmund 2016'yı puan kaybıyla kapattı

Alman birinci futbol ligi Bundesliga'da 2016/2017 sezonunun ilk yarı son hafta maçları salı ve çarşamba günü oynanıyor.

16. hafta, salı günü yapılan dört maçla başladı. Karşılaşmalar öncesi Berlin'deki Noel pazarına düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Borussia Dortmund sahasında oynadığı sezonun ilk yarısının son maçında hayal kırıklığı yarattı. Sarı-siyahlılar 81 bin 360 kişinin izlediği Signal Iduna Park'taki karşılaşmada Augsburg ile 1-1 berabere kaldı. Bu maçla galibiyet hasreti 3 maça çıkan Borussia Dortmund, şampiyonluk yarışında yara aldı. Thomas Tuchel'in takımı ilk yarıdaki kötü oyununu ikinci yarıda telafi etmeye çalışsa da bu galibiyete yetmedi. Ji Dong-Won 33. dakikada eski takımına karşı Augsburg'u 1-0 öne geçirirken Dortmund bu gole ikinci yarının hemen başında Ousmane Dembele ile karşılık verdi (47.). Ev sahibi takımda ilk yarıda Mario Götze'nin bir topu direkten döndü.

Dortmund 2016'nın son maçında seyircisine bir galibiyet izletemese de sahasındaki yenilmezlik serisini 29 maça çıkardı. Öte yandan maç öncesi milli oyuncu Julian Weigel'ın kulüple 2019'a kadar olan sözleşmesinin 2012'e kadar uzatıldığı duyurusu yapıldı. Weigl karşılaşma sonrası "Bugün elbette kazanmak istedik. Ancak rakibe de çok imkan verdik” değerlendirmesinde bulundu.

Augsburg ise geçici teknik direktörü Manuel Baum yönetiminde çıktığı ikinci maç sonunda 4 puan topladı.

Borussia Dortmund sezonun ilk yarısını birer maçı eksik Bayern Münih ve RB Leipzig'in 9 puan gerisinde 27 puanda tamamladı. Augsburg ise sezonun ilk yarısında 18 puan topladı.

Frankfurt'un Avrupa rüyası sürüyor

Kış tatiline sahasındaki maçları yenilgisiz tamamlayarak giren Eintracht Frankfurt Avrupa rüyasını sürdürdü.

Eintracht Frankfurt Mainz'ı 3-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek sezonun ilk yarısının sürpriz takımlarından biri olduğunu bir kez daha gösterdi.

Kırmızı-siyahlılar 48 bin 500 kişinin izlediği maçta Mainz'ı Branimir Hrgota'nın 18 ve 85. ve oyuna sonradan giren 18 yaşındaki Aymen Barkok'un attığı (75.) gollerle yendi. Barkok, kariyerinin 5. Bundesliga maçında 2. golünü attı. Mainz'ın hücum oyuncusu Jhon Cordoba, Frankfurt kaptanı Abraham ile girdiği ikili mücadele sonrası yaptığı faul nedeniyle 55. dakikada kırmızı kart gördü.

Mainz'da Levin Öztunalı oyuna 46. dakikada Onisiwo'nun yerine dahil olurken Yunus Mallı 81. dakikada yerini Jairo'ya bıraktı.

Eintracht Frankfurt, Niko Kovac yönetiminde başarılı bir performans sergileyerek sezonun ilk yarısını 29 puan ve maç fazlasıyla 3. sırada bitirdi. Hırvat teknik adam basın toplantısında yaptığı açıklamada "Bu sezonki gidişatımız ve bugünkü galibiyetten elbette memnunum. 3-0'lık skor oyunu tam olarak yansıtmıyor. Zira Mainz başa baş bir mücadele sergiledi. 29 puan topladık. Ama 40 puana ihtiyacımız var. Ondan sonra diğer hedeflerimizi formüle edebiliriz” diye konuştu. 20 puan toplayan Mainz ise sezonun ilk yarısını orta sıralarda tamamladı.

Wolfsburg Gladbach'taki krizi derinleştirdi

Puana ihtiyacı olan iki takımın mücadelesinde gülen taraf Wolfsburg oldu. 'Kurtlar' Mönchengladbach'ı deplasmanda 2-1 yenerek hayal kırıklığıyla geçen sezonun ilk yarısını en azından galibiyetin moraliyle kapattı.

Buna karşın Gladbach'ın sahasında aldığı bu mağlubiyetle teknik direktör Andre Schubert üzerindeki baskı biraz daha arttı. 47 bin 067 kişinin izlediği karşılaşmada konuk takım henüz 3. dakikada Daniel Caligiuri'nin golüyle öne geçti. Mönchengladbach bu gole ikinci yarıda Thorgan Hazard ile karşılık verdi (52.). Ancak Wolfsburg 57. dakikada Mario Gomez'in attığı golle maçı 2-1 kazandı ve yeşil-beyazlılar Valerien Ismael yönetiminde bu sezon ilk kez üst üste iki maçtan galip ayrıldı. Wolfsburg sezonun ilk yarısını 16 puanla 13. sırada bitirdi.

Schubert yönetimindeki Gladbach da sezonun ilk yarısında 8 mağlubiyet aldı ve topladığı 16 puanla 14. sırada kaldı. Maç öncesi takım kadroları okunurken Schubert'in adı söylendiğinde Gladbach seyircisi tepkisini ıslıkla protesto ederek gösterdi. Alman teknik adamın devre arasında takımdan ayrılacağı yorumları yapılıyor.

Mönchengladbach'ta sezonun ilk yarısının değerlendirmesini yapan kaptan Lars Stindl "Takım olarak oturup, sezonun ilk yarısında nelerin doğru gitmediğine ilişkin bir analiz yapmalıyız ki en azından yeni yılda daha iyisini ortaya koyalım” diye konuştu.

Hamburg tatile mutlu giriyor

Hamburg, Schalke karşısında yakaladığı fırsatları iyi değerlendirerek rakibini 2-1 yendi ve seyircisine sezonun ilk yarısında 3 puanla veda etti. Kuzey Almanya ekibi 49 bin 789 kişinin izlediği ilk yarısı golsüz sona eren maçta, Nicolai Müller (61.) ve Bobby Wood (82.) ile sonuca giderken Donis Avdijaj'ın 90. dakikada Schalke adına kaydettiği gol takımına puan getirmeye yetmedi. Schalke kalecisi Ralf Fährmann 76. dakikada Hamburglu Johan Djourou'nun kullandığı penaltı atışında gole izin vermedi.

Hamburg teknik direktörü Markus Gisdol galibiyetten duyduğu memnuniyeti "Çok iyi bir oyun çıkardık. Maçın tamamen hakimiydik” sözleriyle dile getirirken Schalke kaptanı Benedikt Höwedes ise "Kötü oynadık. Çok hata yaptık” değerlendirmesinde bulundu.

Hamburg bu sonuçla sezonun ilk yarısnda 13 puan topladı ve en azından bir günlüğüne de olsa doğrudan düşme sırasından çıktı. Kış tatiline 4 haftalık bir galibiyet hasretiyle giren Schalke ise topladığı 18 puanla sezonun ilk yarısında hayal kırıklığı yaşayan takımlar arasında yer aldı. Devre arası mavi-beyazlıların çok sayıdaki sakat futbolcusunun iyileşmesi için de bir fırsat olacak.

Çarşamba'nın programı

Bundesliga'da 2016/2017 sezonunun ilk yarısı çarşamba günü oynanacak 5 karşılaşmayla tamamlanacak. TSİ 22:00'da başlayacak olan maçlarda lider Bayern Münih aynı puana sahip takipçisi RB Leipzig'i, Hertha Berlin Darmstadt'ı, Köln Bayer Leverkusen'i, Ingolstadt Freiburg'u ve Hoffenheim Werder Bremin'i konuk edecek.

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DW/dpa/SID, UÇ