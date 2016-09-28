Dortmund 1 puanı Schürrle ile kurtardı

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta karşılaşmaları E, F, G ve H gruplarında oynanan 8 maçla başladı.

F grubunda mücadele eden Borussia Dortmund son şampiyon Real Madrid'i ağırladığı maçta iki kez geriye düşmesine rağmen sahadan 2-2'lik skorla ayrıldı ve bu zorlu maçtan 1 puan çıkarmayı bildi.

65 bin 849 kişinin izlediği Signal Iduna Park'taki maçta konuk takım süper yıldızı Cristiano Ronaldo'nun 17'nci dakikada attığı golle öne geçerken Borussia Dortmund bu gole ilk yarı sona ermeden Pierre-Emerick Aubameyang ile karşılık verdi (43.). İspanyol temsilcisi ikinci yarıda Rapael Varane ile bir kez daha üstünlüğü yakalasa da (68.) maçı bırakmayan sarı-siyahlılar oyuna Mario Götze'nin yerine dahil olan Andre Schürrle'nin golüyle yeniden eşitliği yakaladı ve karşılaşma 2-2 sona erdi.

Borussia Dortmund'ta Emre Mor oyuna 78'inci dakikada Guerreiro'nun yerine dahil oldu. Real Madrid'te Cristiano Ronaldo 98'inci Şampiyonlar Ligi golünü atarken Alman takımlarına karşı oynadığı 17'nci maçta 18'inci golünü kaydetti.

Karşılaşmayı değerlendiren Borussia Dortmund'un sportif direktörü Michael Zorg "Üstün bir futbol anlayışı ve çok iyi bir karakter sergiledik. Alınan sonuçtan memnunuz. İlk yarıda iyi olan taraf bizdik. İkinci yarının ilk 20, 25 dakikalık bölümünde istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık" diye konuştu.

F grubunda 4 puana ulaşan Borussia Dortmund averajla aynı puana sahip Real Madrid'in önünde lider. Grubun diğer maçında Legia Varşova'yı 2-0 yenen Sporting Lizbon 3 puanla üçüncü. Varşova ekibinin puanı yok. Borussia Dortmund, üçüncü hafta maçında 18 Ekim'de Sporting Lizbon deplasmanına giderken Real Madrid Legia Varşova'yı konuk edecek.

Leverkusen galibiyeti uzatmalarda kaçırdı

E grubunda Monaco'ya konuk olan Bayer Leverkusen, öne geçtiği maçta 3 puanı uzatma dakikalarında yediği golle kaçırdı. Kırmızı-siyahlılar 8 bin 100 kişinin izlediği maçta forma golcüsü Hernandez ile 73'üncü dakikada öne geçti. Ancak defansın maçın son saniyelerindeki bir anlık dikkatsizliği pahalıya mal oldu ve 90+4'te savunmacı Kamil Glik'in attığı gol skora yeniden dengeyi getirdi. Maç 1-1 sona ererken takımlar puanları paylaştı.

Maçı değerlendiren Bayer Leverkusen kaptanı Lars Bender "Acemice bir hataydı. Uyanık olmalıydık. Uluslararası deneyime sahip bir ekip böyle bir hata yapmamalı. Önümüzdeki maça bakacağız” dedi.

Alman takımları 20 yıldır Monaco’yu yenemiyor. Monaco karşısındaki son galibiyeti alan Alman ekibi 1996’da Mönchengladbach olmuştu.

CSKA Moskova karşısında alınan 2-2'lik beraberliğin ardından Monaco ile de berabere kalan Leverkusen E grubunda liderliğe yükselme fırsatını kaçırdı. Bu grupta Monaco 4 puanla lider. CSKA Moskova'yı deplasmanda 1-0 yenen Tottenham 3 puanla ikinci. 2 puanlı Leverkusen üçüncü sırada. 1 puanı bulunan CSKA son sırada. Roger Schmidt'in ekibi üçüncü grup maçında 18 Ekim'de İngiliz temsilcisi Tottenham'ı konuk edecek. Monaco ise CSKA deplasmanına gidecek.

Toplu sonuçlar

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Salı akşamı oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle;

E grubu: CSKA Moskova 0 – Tottenham 1, Monaco 1 – Bayer Leverkusen 1

F grubu: Borussia Dortmund 2 – Real Madrid 2 – Sporting Lizbon 2 – Legia Varşova 0

G grubu: Kopenhagen 4 – Club Brügge 0, Leicester City 1 – Porto 0

H grubu: Dinamo Zagreb 0 – Juventus 4, Sevilla 1 – Lyon 0

28 Eylül Çarşamba gününün programı:

Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta Çarşamba günü A, B, C ve D gruplarında oynanacak 8 karşılaşmayla tamamlanacak. Tamamı TSİ 21:45'te başlayacak olan maçların programı şöyle;

A grubu: Rasgrad – Paris St.Germain, Arsenal – Basel

B grubu: Napoli – Benfica, Beşiktaş – Dinamo Kiev

C grubu: Mönchengladbach – Barcelona, Celtic – Manchester City

D grubu: Atletico Madrid – Bayern Münih, Rostov – PSV Eindhoven

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/sid, UÇ