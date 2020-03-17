Dörtlü zirve sona erdi: Video konferansla, Koronavirüs ile mücadele konusu ele alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın video konferansla gerçekleştirdiği dörtlü zirvede Koronavirüs'le mücadele başta olmak üzere birçok konu ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Başbakanı Merkel ve Britanya Başbakanı Johnson, video konferansla 1 saat 15 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi.

Erdoğan'ın konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, görüşmede Koronavirüs'le mücadele, Suriye meselsi, İdlib'e yönelik yardım, sığınmacı meselesi, Libya'daki son durum, Avrupa Birliği'nin durumu, Türkiye-AB ilişkilerinin ele alındığı kaydedildi.

Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

"Bugün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile video konferans yöntemiyle 4'lü bir zirve gerçekleştirdik.

"Zirvede Koronavirüs ile mücadeleden İdlib'de yaşanan insani durum başta olmak üzere Suriye krizinin çözüm yollarına, sığınmacı meselesinden Türkiye-AB ilişkilerine kadar pek çok konuda kapsamlı değerlendirmeler yapma imkanı bulduk.

"Bölgesel ve küresel düzeyde içinden geçtiğimiz bu zor süreçte, diplomasiyi ve iş birliği mekanizmalarını daha aktif bir biçimde işletecek, sorunlarımızı bir an önce çözüme kavuşturmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."