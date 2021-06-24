200'den fazla projeyi destekleyecek CultureCIVIC tanıtıldı: Kültür sanat alanıyla sivil toplum arasında bir köprü kurmak amaçlanıyor

T24 Kültür Sanat

Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarıyla kültür-sanat alanında köprü kurulması, iki alanın birbiriyle işbirliği içinde olabilmesini amaçlayan Avrupa Birliği projesi “CultureCIVIC” tanıtımı gerçekleştirildi. Dört yıl sürecek ve 200'den fazla projeyi destekleyecek program, Türkiye'nin her şehrinde kültür sanat alanlarını bir araç olarak kullanmak isteyen sivil toplum kuruluşları ve aktivistlere destek sağlayacak.

Kültür ve sanat alanında faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşları, sanatçılar ve aktivistleri desteklemeyi hedefleyen projenin tanıtımı Goethe-Institut Istanbul’dan CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı Direktörü Ayşe Utku Erarslan, Goethe-Institut Istanbul Enstitü Müdürü Dr. Reimar Volker, 2002’de Anadolu Kültür'ün kuruluşuyla birlikte faaliyetlerine başlayan Diyarbakır Sanat Merkezi program koordinatörü Övgü Gökçe Yaşa, İstanbul Bienali ve İKSV Güncel Sanat Projeleri Direktörü Bige Örer ve Danimarka Kültür Enstitüsü Türkiye Ofisi Direktörü Füsun Eriksen’in katılımıyla gerçekleşti.

Mart 2025’e kadar başvuruda bulunacak 200’ün üzerinde projeye destek vermeyi hedefleyen program, “hibe programları” ve “kapasite geliştirme” olarak iki ana eksende ilerleyecek. İlk hibe programı, 30 Haziran Çarşamba günü açılacak.

"İnsan hakları eksenindeki tartışmalara kültür sanatla yeni bir boyut kazandırmaya çalışacağız"

Toplantıda ilk olarak söz alan Goethe-Institut Istanbul’dan CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı Direktörü Ayşe Utku Erarslan “CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı olarak kültürü temel hakların bir aracı olarak düşünmenin mümkün olduğunu savunuyoruz. Bu programda yer alacak projeler ve etkinliklerde kültür ve sanatın sosyal değişimi nasıl harekete geçirdiğini deneyimleyeceğiz. Kültür-sanat ve temel haklar arasındaki ilişkinin daha görünür olmasını hedefleyeceğiz, kültür-sanatın temel haklar alanındaki katkılarını konuşacağız. Dört yıl sürecek bu uzun soluklu programın sonunda, insan hakları eksenindeki tartışmalara kültür sanat alanı ile yeni bir boyut kazandırmaya çalışacağız.” şeklinde konuştu.

Toplantının ardından T24’e de projenin amacına ilişkin açıklama yapan Erarslan, “Buradaki temel ihtiyaç sivil toplumla, sanat dünyasını bir araya getirebilmek. Bu ihtiyaca göre, sanat, aktivizm ve sivil toplum dünyasını bir araya getirerek birbirlerinden faydalanmalarını sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.

"Kültür sanat ile sivil toplum kurumları arasındaki işbirliğine katkı sağlanacak"

Projeye ilişkin T24’e açıklamalarda bulunan Diyarbakır Sanat Merkezi Program Koordinatörü Övgü Gökçe Yaşa da şöyle değerlendirdi: “Kültür sanat üretimi ve sivil toplum alanlarının işbirliği Türkiye’de önemli bir ihtiyaç. Anadolu Kültür ve Diyarbakır Sanat Merkezi olarak uzun yılllardır farklı şehirlerde gençlerle özellikle, farklı gruplarla da çok sayıda çalışma gerçekleştirdiğimizde gördük ki, sivil toplum kurumlarının kendi hedef kitleleriyle iletişim için kültür sanatı önemli bir araç olarak görüyorlar. Ancak bu konuda iki tarafından sadece maddi olmayan, çeşitli kaynak sıkıntıları var.

Sivil toplum kurumlarının kültür sanat alanındaki nitelikli çalışmalarını desteklemenin hem onların kendi sürdürülebilirlikleri hem de kitleleriyle iletişimlerini güçlendirmeleri için gerekli olduğunu düşünüyoruz. Kültür sanat alanında da kendi yaşadıkları şehirlerde farklı alanlara katkı sunmak isteyen, sivil toplumla temas içinde olmak isteyen sanatçılar, kolektifler de var. Bu iki alan arasındaki işbirliğini teşvik etmenin katkı sağlayacağını görüyoruz."

Program hakkında

CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı, kültürel diyalog ve toplumsal katılımı, ifade özgürlüğünü, demokratik süreçleri ve ayrımcılığa karşı çoğulculuğu teşvik eden projelere ve bireylere destek sağlayacak.

Programın öncelikli hedefinin ana kültürel merkezlerin ötesine uzanarak Türkiye’nin kültürel altyapısını yerel düzeyde ve tabana yayılan bir yaklaşımla güçlendirmek olduğu belirtildi.

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