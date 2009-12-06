Dört yıl sonra barıştılar

T24 - Türkan Şoray ile Nebahat Çehre’nin arası, dört yıl önce Çehre’nin bir röportajındaki sözleri nedeniyle açılmıştı.



O röportajda Çehre, “Türkan daha alaturka bir tip çizdi, ben daha Avrupai kaldım” demiş, ikili o günden sonra bir araya gelmemişti. İkilinin arasındaki bu küskünlük, geçtiğimiz hafta Türkan Şoray’ın NTV’deki programında tatlıya bağlandı. Şoray, programının ilk bölümüne Nebahat Çehre’yi konuk etti.



Nebahat Çehre, “Türkan’ın benim kalbimdeki yeri çok başkadır. Herkes bir yana, Türkan bir yanadır. Kendisi ile çalışmadığımız günlerde hep buluşur oturup dertleşirdik. Onunla olduğum zamanlarda ikimiz de mutlu olurduk. Bir gün benim söylemediğim sözler Türkan’ın kulağına gitmiş. Ben defalarca Türkan’ı aradım, bana dönmedi, çok üzüldüm. Tam dört yıl bu üzüntüyü yaşadım” dedi.

