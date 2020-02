Dört yıl önce ölen oğlunu defile ile andı

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR Valiliği ve Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi, 4 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden Selim Şahan Keklik (19) için \'Kalpte Şahan Kanadı\' adıyla bir defile düzenledi. Selim Şahan Keklik\'in annesi Mediha Keklik\'in girişimleri ile Şahan\'ın anısına düzenlenen defilede kursiyerlerin 32 parçadan oluşan takı ve kaftanları beğeniye sunuldu.

Aydın\'ın Kuşadası ilçesinde 2015 yılında yaşanan trafik kazasında yaşamını yitiren Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz İşletmeciliği Bölümü öğrencisi 19 yaşındaki Selim Şahan Keklik için Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi ve İzmir Valiliği bir araya geldi. Anne Mediha Keklik\'in de girişimleri ile zeybek dalında yurt içi ve yurt dışında farklı birincilik ödülleri kazanan Şahan\'ın anısına bir defile düzenlendi. \'Kalpte Şahan Kanadı\' defilesinin açılışında konuşan Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ebru Yücel, birçok kurs verdiklerini ancak bu defilenin en özel projelerden biri olduğunu dile getirdi. Kursiyerlerinden Şahan\'ın annesi Mediha Keklik\'in kendisine bir hayalini anlattığını belirten Yücel, \"Mediha Hanım, Şahan adına bir defile hazırlamak istediğini bana söyledi. Buradaki eğitimciler bize destek oldu. Yoğun çalışmalar sonucu bu defileye 1 yılda hazırlandık\" dedi.

\'HER KUŞ KANADINDA OĞLUNU GÖREN BİR ANNEYİM\'

Defilede oldukça duygulu olduğu gözlenen anne Mediha Keklik\'e eşi Adnan Keklik, kızı Pelin ve 8 aylık torunu Selim Şahan da eşlik etti. Şahan\'ı kalplerde yaşatmak istediğini anlatan Mediha Keklik, \"Kalpte Şahan Kanadı, öyle özel bir isim ki ben her kuş kanadında oğlumu gören bir anneyim. Onların bana haber getirdiğini düşünerek her yerde gördüğüm kanatları toplayıp onun odasına koyarım. Bir annenin hayalidir kaybettiği çocuğunu yaşatmak. O günden bu güne kuşlardan haber aldığımı düşünerek güvercin kanatlarını biriktirmeye başladım. Herkese çocuksu bir hayal gibi gelebilir. Ama insan bazen bir şeylere tutunmak ister. Artık Şahan sadece benim değil hepimizin evladı oldu. Oğlum bugün sizler sayesinde evlendi, düğününde zeybeğini oynadı. Bugün sizler sayesinde bir annenin evladını herkes tanıdı\" diye konuştu.

Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi\'ndeki kursiyerlerin hazırladığı 32 parça takının ve kaftanların yer aldığı defilede bir semazen gösterisi de sunuldu.



