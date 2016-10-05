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BBC Türkçe

Dört NATO ülkesi, Rus uçaklarına müdahale etti!

İki TU-160 tipi Rus bombardıman uçağına, 22 Eylül'de Norveç, İngiltere, Fransa ve İspanya'dan kalkan uçaklar tarafından müdahale edildiği ortaya çıktı

05 Ekim 2016 17:46

Norveç'ten İspanya'nın kuzeyine doğru seyir halindeki iki Rus bombardıman uçağına, 22 Eylül'de dört farklı Avrupa ülkesinden kalkan uçaklar tarafından müdahale edildiği ortaya çıktı.

Norveç, İngiltere, Fransa ve İspanya'nın bu ülkelerin hava sahasının yakınından geçen iki TU-160 Blackjack tipi Rus bombardıman uçağına karşı avcı uçakları kaldırdığı bildirildi.

Olay, Rusya ve Batı arasında gerilimin tırmandığı bir dönemde yaşandı.

Rus bombardıman uçaklarına NATO uçaklarının müdahale ettiği olaylarda önemli bir artış olduğu belirtiliyor.

22 Eylül'de yaşanan olay, Fransa Savunma Bakanlığı'nın açıklamasıyla gün ışığına çıktı.

Açıklamada, ilk olarak Norveç'in fark ettiği Rus uçaklarına iki F-16 uçağının İskoçya'nın kuzeyine dek eşlik ettiği bildirildi.

Daha sonra İngiltere'nin önlem olarak iki Typoon jetini kaldırdığını, ancak Rus uçaklarına müdahale etmedikleri belirtildi.

Bunun ardından İrlanda'nın batısına geçen Rus uçaklarını güneye doğru yönelene dek Fransız Rafale avcı uçaklarının takip ettiği vurgulandı.

Son olarak da İspanya Bilbao'nun kuzeyinde iki F-18 jeti göndererek Rus uçaklarının karşısına çıktı.

Bombardıman uçaklarının daha sonra aynı güzergahtan geri döndüğü kaydedildi. Geri dönüşlerinde ise müdahale edilmediği bildirildi.

İzlanda da iki TU-160 tipi Rus bombardıman uçağının aynı gün, sivil uçaklara çok yakın bir şekilde uçtuğundan şikayet etti.

İzlanda Dışişleri Bakanlığı Rus uçaklarının 1800 ila 2700 metre irtifada, Reykjavik'ten Stockholm'a giden bir yolcu uçağının altında seyrettiğini söyledi.

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