Dört kişi 15 yaşındaki kıza tecavüz etti!

T24

Merkez Çukurova İlçesi Huzurevleri mahallesinde bir apartman dairesinde 2 Nisan 2011 günü meydana gelen olayda, D.C. adlı kız ailesi evde yokken internette tanıştığı 4 erkeği akşam saatlerinde evine çağırdı. D.C.'nin daveti üzerine 16 yaşındaki İ.H.U., 15 yaşındaki A.U.K., aynı yaştaki A.K. ile 14 yaşındaki G.K. eve gelip, birlikte alkol aldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde 4 kişi, D.C.'yle zorla cinsel ilişkiye girdi. Ardından da alkolün etkisiyle sızan D.C.'nin cep telefonu ve diz üstü bilgisayarı alıp gitti.Sabah kendine gelen D.C. başına gelenleri ailesine anlattı. Ailenin şikayetçi olması üzerine harekete geçen Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, İ.H.U., A.U.K., A.K. ile D.K.'yi küçük yaştaki kıza cinsel istismar ve hırsızlık suçlamasıyla gözaltına aldı. Şüpheliler, Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki ifadelerinde "İnternette tanıştık, evde kimse olmadığını söyleyip bizi davet etti. Birlikte alkol aldık, telefon ve bilgisayarı kendisi verdi. İlişkiye de girmedik" diyerek tecavüz suçlamasını kabul etmedi.İddialar üzerine D.C.'nin cinsel organından ve şüphelilerden sperm örnekleri aldıran polis, tahlile gönderdi. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Emniyet Müdürlüğü Vücut İzi ve Delil Araştırma Laboratuarları'nda DNA testiyle incelenen spermler ile D.C.'den alınan sıvı örneklerinin uyum sağladığı tespit edildi. İlişkiye girmediklerini ileri süren 4 şüphelinin savunmasının doğru olmadığı DNA testi ile kesinleşti. Test sonuçları, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcılığı'na gönderildi.