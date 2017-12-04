Dört Katalan liderin kefalet talebi reddedildi

Katalonya'nın tartışmalı bağımsızlık süreci sonrası tutuklanan Katalan liderlerden dördünün kefalet talepleri reddedildi.

Yüksek Mahkeme'nin kararı uyarınca eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras, kabine üyesi Joaquim Forn ve sivil toplum kuruluşu yöneticileri Jordi Sanchez ve Jordi Cuixart'ın kefalet ile serbest kalma talepleri reddedildi.

Mahkeme'den yapılan açıklamada, bu dört kişinin yurt dışına çıkma ihtimalleri bulunmasa bile suçun tekrarlanma ihtimaline karşı tutukluluk durumlarının devam etmesi gerektiğine karar verildiği vurgulandı.

Halen Belçika'da bulunan Katalonya'nın eski Başkanı Carles Puigdemont ve beraberindeki dört eski Katalan bakan İspanya'ya iade talebi ile ilgili karar da 14 Aralık'ta verilecek.

Madrid yönetimine karşı isyan, kışkırtma ve kamu ödeneklerini kötüye kullanma suçlaması yöneltilen Puigdemont'un, 14 Aralık'ta çıkacak karara göre temyize gitmesi bekleniyor.

Puigdemont, kendisinin ve beraberindeki dört eski bakanın İspanya'ya iade edilmeleri durumunda adil yargılanmayacaklarını savunurken, ülkedeki mevcut kanunlara göre yöneltilen suçlamalar uyarınca onlarca yıl hapis cezasına çarptırılabilirler.

İspanya Yüksek Mahkemesi bugünkü kararında ayrıca Kasım ayında tutuklanan altı eski Katalan bakanın 100 bin euro kefalet karşılığnda serbest kalmasına karar verdi.

Yaklaşan seçimler

Katalonya Özerk Yönetimi'nde normal koşullara geri dönüş için 21 Aralık'ta bölgesel seçimler düzenlenecek.

Halen partisinin başında bulunan ve seçim kampanyasını yürüten Puigdemont, Belçika mahkemesinden 14 Aralık'ta iade kararı çıksa bile temyiz kararı 21 Aralık'taki seçimlerden sonraya sarkabilir. Resmi kampanya süreci Pazartesi gece yarısı başlıyor.

Katalonya'daki son kamuoyu yoklamalarına göre bağımsızlık yanlısı partiler güç kaybediyor. Sosyolojik Araştırma Merkezi'nin (CIS) Pazartesi günü sonuçları açıklanan resmi anketine göre bağımsızlık yanlısı koalisyonun 135 sandalyeli bölgesel mecliste 67 sandalye kazanarak salt çoğunluğunu kaybetmesi öngörülüyor.

Tartışmalı bağımsızlık referandumu ve sonrasında yaşanan süreçte Katalonya'nın ayrılıkçı girişimlerini durdurmak isteyen Madrid yönetimi önce Katalan hükümetinin görevine son vermiş sonra da bölgenin özerkliğini askıya aldığını açıklamıştı.

İspanyol hükümeti, takip eden günlerde aralarında Katalan lider Puigdemont ve partisinden diğer Katalan yetkililer hakkında tutuklama kararı vermişti. Puigdemont ve eski dört bakanın Belçika'ya sığınması sonrası ise Madrid yönetimi Avrupa çapında bir tutuklama emri çıkartmıştı.

Brüksel'deki mahkeme ülkeden çıkmamaları ve duruşmalara bizzat katılmaları şartıyla Puigdemont ve beraberindekilerin serbest kalmalarına karar vermişti.

AP/Reuters/AFP/dpa/ÇÖ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe